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Артем Пивоваров не сдержал слез на сцене: что рассказал артист

Артем Пивоваров рассказал о разрушении родного Волчанска на концерте

9 октября 2024, 18:12
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Черновалова Кристина

Во время своего недавнего концерта известный украинский певец Артем Пивоваров не смог сдержать слез, когда рассказывал о трагических событиях, произошедших в его родном городе Волчанск Харьковской области. Город был полностью разрушен российскими военными, и артист с болью в сердце поделился этой новостью со зрителями.

Артем Пивоваров не сдержал слез на сцене: что рассказал артист

Артем Пивоваров на концерте: "Моего города нет, россияне стерли его с лица земли"

"У меня больше нет дома, это уже не просто здание — это часть меня, которую уничтожили. Мой родной город Волчанск исчез, его просто стерли с лица земли," — сказал Артем Пивоваров, остановившись, чтобы сдержать слезы.              

Артем подчеркнул, что восстановление его города, как и многих других разрушенных украинских населенных пунктов, зависит от украинских защитников. Он призвал всех своих фанатов поддерживать военных, ведь именно они каждый день рискуют жизнью ради свободы и независимости страны.                                                                                 

"Я твердо верю, что вернусь домой, и хочу, чтобы каждый потерявший свой дом не терял надежду. Мы все вернемся, и этот день станет особенным для нашей страны," — добавил Пивоваров, вызвав волну поддержки в зале. 

Ранее "Комментарии" писали, что в результате полномасштабного вторжения более 50% жилых зданий в Украине повреждены или полностью уничтожены. Некоторые населенные пункты почти не имеют уцелевших домов, и вопрос их восстановления остается открытым. Об этом рассказала Елена Шуляк, глава Комитета Верховной Рады по вопросам местного самоуправления и регионального развития, на встрече со строителями.



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