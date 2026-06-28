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Артему Пивоварову - 35: как выглядел раньше и что известно о личной жизни (ФОТО)

28 июня Артем Пивоваров отмечает 35 день рождения. Каков был путь украинского певца.

28 июня 2026, 12:50
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Slava Kot

28 июня украинский певец Артем Пивоваров отмечает 35-летие. За последнее десятилетие он превратился из молодого экспериментатора в одного из самых узнаваемых артистов современной украинской сцены, известного своим уникальным звучанием и масштабными концертными шоу.

Артему Пивоварову - 35: как выглядел раньше и что известно о личной жизни (ФОТО)

Артем Пивоваров. Фото из открытых источников

Артём Пивоваров начал свой творческий путь в юности. В 12 лет Пивоваров поступил в музыкальную школу, где учился игре на гитаре, однако впоследствии оставил обучение. Тем не менее, музыка оставалась главной частью его жизни. Будущий артист получал образование в медицинском колледже в Волчанске, а также изучал экологию в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени Бекетова.

Артему Пивоварову - 35: как выглядел раньше и что известно о личной жизни (ФОТО) - фото 2

Артём Пивоваров. Фото: facebook / pivovarovofficial

Первые шаги в профессиональной музыке он сделал в качестве участника группы Dance Party.Dance! Dance!, а потом выступал под псевдонимом Art Rey. Переход к сольной карьере состоялся в 2014 году, именно тогда он начал формировать собственный стиль, объединяющий электронику, поп и альтернативное звучание.

Сегодня концерты Пивоварова – это не просто выступления, а полноценные перформансы с мощной энергетикой, сценическими эффектами и активным взаимодействием с аудиторией. Артист регулярно экспериментирует с образом: менял прически, носил длинные волосы, дреды и короткие стрижки, что явилось частью его сценической эволюции.

Артему Пивоварову - 35: как выглядел раньше и что известно о личной жизни (ФОТО) - фото 2

Артём Пивоваров. Фото: facebook / pivovarovofficial

Артему Пивоварову - 35: как выглядел раньше и что известно о личной жизни (ФОТО) - фото 2

Артём Пивоваров. Фото: facebook / pivovarovofficial

Несмотря на публичность, личную жизнь музыкант тщательно оберегает от внимания. Он ни разу официально не подтверждал отношения, хотя в медиа долгое время появляются предположения о его возможном романе с менеджером Дашей Чередниченко. Она работает с артистом много лет, а в 2017 появилась в его клипе "Моя ночь", где между ними была сцена поцелуя.

Артему Пивоварову - 35: как выглядел раньше и что известно о личной жизни (ФОТО) - фото 2

Артём Пивоваров. Фото: facebook / pivovarovofficial

Артему Пивоварову - 35: как выглядел раньше и что известно о личной жизни (ФОТО) - фото 2

Артём Пивоваров и Даша Чередниченко

Дополнительное внимание к этой теме привлекли слухи о возможной свадьбе: в начале 2025 года Пивоварова заметили с кольцом на пальце. Сам артист назвал украшение "просто аксессуаром", однако аналогичный элемент видели и у Чередниченко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Артем Пивоваров ждал слушателей, которые опоздали из-за обстрела.



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