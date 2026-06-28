Артему Пивоварову - 35: як виглядав раніше та що відомо про особисте життя (ФОТО)

28 червня український співак Артем Пивоваров відзначає 35-річчя. За останнє десятиліття він перетворився з молодого експериментатора на одного з найвпізнаваніших артистів сучасної української сцени, відомого своїм унікальним звучанням і масштабними концертними шоу.

Артем Пивоваров. Фото з відкритих джерел

Артем Пивоваров почав свій творчий шлях в юності. У 12 років Пивоваров вступив до музичної школи, де навчався грі на гітарі, однак згодом залишив навчання. Попри це, музика залишалася головною частиною його життя. Майбутній артист здобував освіту у медичному коледжі у Вовчанську, а також вивчав екологію в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова.

Артем Пивоваров. Фото: facebook / pivovarovofficial

Перші кроки у професійній музиці він зробив як учасник гурту Dance Party.Dance! Dance!, а згодом виступав під псевдонімом Art Rey. Перехід до сольної кар’єри відбувся у 2014 році, саме тоді він почав формувати власний стиль, який поєднує електроніку, поп і альтернативне звучання.

Сьогодні концерти Пивоварова — це не просто виступи, а повноцінні перформанси з потужною енергетикою, сценічними ефектами та активною взаємодією з аудиторією. Артист регулярно експериментує з образом: змінював зачіски, носив довге волосся, дреди та короткі стрижки, що стало частиною його сценічної еволюції.

Артем Пивоваров. Фото: facebook / pivovarovofficial

Артем Пивоваров. Фото: facebook / pivovarovofficial

Попри публічність, особисте життя музикант ретельно оберігає від уваги. Він жодного разу офіційно не підтверджував стосунки, хоча в медіа тривалий час з’являються припущення про його можливий роман з менеджеркою Дашею Чередниченко. Вона працює з артистом багато років, а у 2017-му з’явилася в його кліпі "Моя ніч", де між ними була сцена поцілунку.

Артем Пивоваров. Фото: facebook / pivovarovofficial

Артем Пивоваров та Даша Чередниченко

Додаткову увагу до цієї теми привернули чутки про можливе весілля: на початку 2025 року Пивоварова помітили з обручкою на пальці. Сам артист назвав прикрасу "просто аксесуаром", однак аналогічний елемент бачили і в Чередниченко.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Артем Пивоваров чекав на слухачів, які запізнилися через обстріл.