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Артисты РФ, получившие статус «иноагента», стали массово обращаться в суд, чтобы обжаловать данные решения

Те российские медийщики, которые не поддерживают военные преступления РФ на территории Украины и которым в России присвоили статус иноагента за их позицию, теперь требуют отмены таких решений

сегодня, 14:50
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на РосСМИ.

Артисты РФ, получившие статус «иноагента», стали массово обращаться в суд, чтобы обжаловать данные решения

Семен Слепаков и Илья Варламов. Фото из открытых источников

Как сообщают пропагандистские издания, на днях комики Семен Слепаков и Илья Варламов подали иски на рассмотрение Замоскворецкого суда Москвы об обжаловании решения о присвоении им статуса "иноагента". Несколько ранее, с аналогичными исковыми заявлениями в высшую правовую инстанцию обратились и юморист Максим Галкин и певица Земфира. Даты заседаний еще не назначены.


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Ажиотажная ситуация вокруг этого вопроса пока не комментируется в Минюсте Российской Федерации, пишут в РосСМИ.

Отметим, что российского продюсера, сценариста Семена Слепакова признали "иноагентом" в России в апреле этого года. Он якобы обладал "поддержкой от иностранных источников" и отрицательно высказывался на счет военной службы в РФ. Единомышленником Слепакова оказался и его коллега российский журналист и блогер Илья Варламов, которому тоже присвоили статус "иноагента".

Максиму Галкину, наверное, повезло меньше всего. Теперь же, за его антивоенные высказывания, юмористу может грозить тюрьма в случае возвращения в Москву. С первых дней полномасштабного вторжения муж Аллы Пугачевой рассказывает своей многомиллионной аудитории правду о зверствах россиян на территории чужой, мирной страны. Более того, Галкин неоднократно осуждал политику Кремля.

Читайте на сайте "Комментарии", — Каменских снова попала в "немилость": на этот раз ее раскритиковали за благотворительный конкурс Певица Настя Каменских в сосети заявила о розыгрыше дорогого автомобиля и iPhone и донате в 100 000 гривен на ВСУ. Идею звезды быстро раскритиковали подписчики, поэтому сообщение пришлось удалить.



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