Астафьева жестко отреагировала на тех, кто показывает "красивую жизнь" во время войны

Астафьева призналась, что думает о людях, которые во время войны показывают свою "красивую жизнь", демонстрируют свою "спокойную и красивую жизнь". Певица заявила, что пока не время демонстрировать спокойную жизнь. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале "Гончарова".

Астафьева отреагировала на тех, кто показывает "красивую жизнь" (фото из открытых источников) Звезда рассказала об одной девушке среди ее знакомых, которая показывала свой отдых в Instagram. Астафьеву – это возмутило, поэтому она пыталась пояснить, что так поступать не стоит.

"Мне не дает покоя одна ситуация с моей знакомой. Она что-то там выложила, а я говорю: "Как ты можешь такое преподавать? У тебя мама до сих пор в Украине живет в подвале, а ты куришь кальян и пьешь шампанское". А она мне: "А ничего, что я закрыла сбор и провела благотворительный концерт?". Ничего, я только что пришла из "картофеля", нажарила картошки себе дома, пью шампанское. Но я это не публикую", — рассказала певица в интервью. По ее мнению, украинцы сегодня должны быть солидарны с пострадавшими от российской агрессии. "Ты не должна это излагать в stories, блоха. Ты должна быть солидарна с теми насилующими, которых убивают, у которых нет рук, чтобы держать то же шампанское", — добавила певица. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на Лию Ахеджакову напали в Москве. Незнакомый мужчина напал на Лию Ахеджакову, когда она играла в спектакле на сцене театра "Современник". Нападающий распилил на актрису перечный баллончик. Об инциденте актриса рассказала на своей странице в Instagram. По мнению Ахеджаковой, она догадывается, почему мужчина это сделал. Актриса уверена, что это произошло из-за ее высказывания и позиции о войне в Украине. Ведь Лия Ахеджакова критикует российские власти и поддерживает украинцев.

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