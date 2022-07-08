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Астафьева жестко отреагировала на тех, кто показывает "красивую жизнь" во время войны

Астафьева рассказала, что она думает о людях, которые во время войны в Украине демонстрируют свою "спокойную и красивую жизнь"

сегодня, 00:01
Автор:

Лиля Воробьева
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Астафьева призналась, что думает о людях, которые во время войны показывают свою "красивую жизнь", демонстрируют свою "спокойную и красивую жизнь". Певица заявила, что пока не время демонстрировать спокойную жизнь. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале "Гончарова".

Астафьева жестко отреагировала на тех, кто показывает "красивую жизнь" во время войны

Астафьева отреагировала на тех, кто показывает "красивую жизнь" (фото из открытых источников)

Звезда рассказала  об одной девушке среди ее знакомых, которая показывала свой отдых в Instagram. Астафьеву – это возмутило, поэтому она пыталась пояснить, что так поступать не стоит.

"Мне не дает покоя одна ситуация с моей знакомой. Она что-то там выложила, а я говорю: "Как ты можешь такое преподавать? У тебя мама до сих пор в Украине живет в подвале, а ты куришь кальян и пьешь шампанское". А она мне: "А ничего, что я закрыла сбор и провела благотворительный концерт?". Ничего, я только что пришла из "картофеля", нажарила картошки себе дома, пью шампанское. Но я это не публикую", — рассказала певица в интервью.

По ее мнению, украинцы сегодня должны быть солидарны с пострадавшими от российской агрессии.

"Ты не должна это излагать в stories, блоха. Ты должна быть солидарна с теми насилующими, которых убивают, у которых нет рук, чтобы держать то же шампанское", — добавила певица.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на Лию Ахеджакову напали в Москве. Незнакомый мужчина напал на Лию Ахеджакову, когда она играла в спектакле на сцене театра "Современник". Нападающий распилил на актрису перечный баллончик. Об инциденте актриса рассказала на своей странице в Instagram. По мнению Ахеджаковой, она догадывается, почему мужчина это сделал. Актриса уверена, что это произошло из-за ее высказывания и позиции о войне в Украине. Ведь Лия Ахеджакова критикует российские власти и поддерживает украинцев.



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