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Белоокая Ира
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на РосСМИ.
Российский юморист Петросян оказался на больничной койке
Состояние российской звезды резко ухудшилось днем, 1 мая. Рядом была его молодая избранница Татьяна Брухунова, которая и вызвала медиков.
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В РосСМИ отмечают, что госпитализация телеведущего может быть связана с проблемами сердца. Пока он будет находиться на больничной койке и должен пройти все соответствующие анализы. После этого ему назначат лечение. Официального заявления по поводу диагноза Петросяна, поставленного специалистами нет. Подробности его состояния тоже не озвучивались в целом.
Юморист страдает проблемами сердца уже несколько лет. Он уже пережил малоинвазивную операцию на сердце – тогда ему поставили несколько металлических или пластиковых медицинских конструкций.
В свое время Петросян носил тейпы, что тоже вызывало обсуждение среди сторонников и подозрения на проблемы сосудов. Однако комик опроверг эти слухи.
Как напомним, российский телеведущий поддерживает действия Путина и агрессию России на территории Украины. Более того, Петросян заявлял, что и сам может пойти на войну, чтобы поддержать дух русского народа.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — Президент РФ сменил руководителя тылового обеспечения : ожидать ли распада российской армии 30 апреля с должности убрали замминистра обороны по логистике генерал-полковника Михаила Мизинцева. В его кресло сел Алексей Кузьменков.
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