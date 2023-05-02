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Беда в семье русского юмориста Петросяна: что случилось

Переполох в семье российского комика Петросяна: 77-летнему юмористу стало плохо, его госпитализировали

сегодня, 11:25 comments1698
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на РосСМИ.

Беда в семье русского юмориста Петросяна: что случилось

Российский юморист Петросян оказался на больничной койке

Состояние российской звезды резко ухудшилось днем, 1 мая. Рядом была его молодая избранница Татьяна Брухунова, которая и вызвала медиков.


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В РосСМИ отмечают, что госпитализация телеведущего может быть связана с проблемами сердца. Пока он будет находиться на больничной койке и должен пройти все соответствующие анализы. После этого ему назначат лечение. Официального заявления по поводу диагноза Петросяна, поставленного специалистами нет. Подробности его состояния тоже не озвучивались в целом.

Юморист страдает проблемами сердца уже несколько лет. Он уже пережил малоинвазивную операцию на сердце – тогда ему поставили несколько металлических или пластиковых медицинских конструкций.

В свое время Петросян носил тейпы, что тоже вызывало обсуждение среди сторонников и подозрения на проблемы сосудов. Однако комик опроверг эти слухи.

"Год назад летом кто-то заметил на моих коленях тейпы и развел в СМИ всякие антимонии... Не стоит беспокоиться, господа журналисты. Для моего возраста при моих нагрузках... Я — спортсмен. Когда увеличиваются нагрузки, фиксирую тейпами", — подчеркивал Петросян. .

Как напомним, российский телеведущий поддерживает действия Путина и агрессию России на территории Украины. Более того, Петросян заявлял, что и сам может пойти на войну, чтобы поддержать дух русского народа.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — Президент РФ сменил руководителя тылового обеспечения : ожидать ли распада российской армии 30 апреля с должности убрали замминистра обороны по логистике генерал-полковника Михаила Мизинцева. В его кресло сел Алексей Кузьменков.

 



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