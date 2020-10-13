Белла Хадид в бикини похвасталась идеальной фигурой

24-летняя известная модель Белла Хадид, которая на карантине устроила пикантную фотосессию, похвасталась своими идеальными формами в крошечном бикини. Снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Белла Хадид | instagram.com/bellahadid

Известно, что сейчас знаменитость отдыхает на берегу океана, где и отпраздновала свой день рождения. Белла не упускает возможности похвастаться своей стройной и подтянутой фигурой, поэтому порадовала поклонников серией снимков, на которых позирует прямо в океане. Модель выбрала для фотосессии откровенный яркий купальник, с помощью которого удачно подчеркнула свою упругую грудь и ягодицы.

Свой образ звезда дополнила большим количеством браслетов и цепочек, а также розовыми солнцезащитными очками.

"Горячие" фотографии Беллы Хадид вызвали фурор в сети, ее пост за сутки собрал почти 2 миллиона лайков и множество приятных комментариев.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что своей стройной фигурой на фоне природы сверкнула и Эмили Ратаковски. Модель представила поклонникам новый купальник собственного бренда.

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