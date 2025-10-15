Бен Стиллер неожиданно признался о "самом худшем решении" в своей жизни

Американский актер и комик Бен Стиллер откровенно рассказал о поступке из-за которого он больше всего сожалеет в своей жизни. По его словам, он до сих пор считает это "худшим" своим шагом. Звезда фильмов "Немного о Мэри" и "Знакомство с родителями" признался, что лишил собственную дочь роли в своем фильме.

Бен Стиллер. Фото: Associated Press

В новом документальном фильме Apple TV "Стиллер и Мира: Ничего не потеряно" 59-летний актер рассказал, что в 2013 году во время работы над картиной "Тайная жизнь Уолтера Митти" решил убрать со съемок свою дочь Эллу. Девушка должна была сыграть младшую версию героини Одессы Митти – сестры персонажа, которого Стиллер воплощал в фильме.

"Я вычеркнул тебя из "Тайной жизни Уолтера Митти". Это, пожалуй, самое худшее решение, которое я когда-либо принимал в своей жизни", — признался актер своей дочери во время интервью.

Несмотря на эмоциональность признания, 23-летняя Элла Стиллер отнеслась к ситуации с пониманием. Она вспомнила, что во время съемок чувствовала себя напуганной, а сцена, в которой должна появиться, "все равно не имела смысла в фильме".

Стиллер объяснил, что его решение было обусловлено не созидательными причинами, а внутренними переживаниями. По его словам, "это связано с моими собственными проблемами, моей одержимостью работой, перфекционизмом".

