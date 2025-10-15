logo

BTC/USD

112329

ETH/USD

4123.37

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.24

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Бен Стиллер неожиданно признался о "самом худшем решении" в своей жизни
commentss НОВОСТИ Все новости

Бен Стиллер неожиданно признался о "самом худшем решении" в своей жизни

Бен Стиллер признался о самом худшем своем поступке относительно собственной дочери Эллы.

15 октября 2025, 14:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Американский актер и комик Бен Стиллер откровенно рассказал о поступке из-за которого он больше всего сожалеет в своей жизни. По его словам, он до сих пор считает это "худшим" своим шагом. Звезда фильмов "Немного о Мэри" и "Знакомство с родителями" признался, что лишил собственную дочь роли в своем фильме.

Бен Стиллер неожиданно признался о "самом худшем решении" в своей жизни

Бен Стиллер. Фото: Associated Press

В новом документальном фильме Apple TV "Стиллер и Мира: Ничего не потеряно" 59-летний актер рассказал, что в 2013 году во время работы над картиной "Тайная жизнь Уолтера Митти" решил убрать со съемок свою дочь Эллу. Девушка должна была сыграть младшую версию героини Одессы Митти – сестры персонажа, которого Стиллер воплощал в фильме.

"Я вычеркнул тебя из "Тайной жизни Уолтера Митти". Это, пожалуй, самое худшее решение, которое я когда-либо принимал в своей жизни", — признался актер своей дочери во время интервью.

Несмотря на эмоциональность признания, 23-летняя Элла Стиллер отнеслась к ситуации с пониманием. Она вспомнила, что во время съемок чувствовала себя напуганной, а сцена, в которой должна появиться, "все равно не имела смысла в фильме".

Стиллер объяснил, что его решение было обусловлено не созидательными причинами, а внутренними переживаниями. По его словам, "это связано с моими собственными проблемами, моей одержимостью работой, перфекционизмом".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Бен Стиллер прокомментировал поездку в Украину "за деньги USAID". Как объяснил голливудский актер, это все была ложь российских СМИ.

Также "Комментарии" писали о худшем фильме в карьере Ди Каприо. Актер признался, о какой роли больше всего жалеет.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости