Бен Стіллер несподівано зізнався у "найгіршому рішенні" у своєму житті

Slava Kot
Американський актор і комік Бен Стіллер відверто розповів про вчинок через який він найбільше жалкує у своєму житті. За його словами, він досі вважає це "найгіршим" своїм кроком. Зірка фільмів "Дещо про Мері" та "Знайомство з батьками" зізнався, що позбавив власну доньку ролі у своєму фільмі.
Бен Стіллер. Фото: Associated Press
У новому документальному фільмі Apple TV "Стіллер і Міра: Нічого не втрачено" 59-річний актор розповів, що у 2013 році під час роботи над картиною "Таємне життя Волтера Мітті" вирішив прибрати зі зйомок свою доньку Еллу. Дівчина мала зіграти молодшу версію героїні Одесси Мітті — сестри персонажа, якого Стіллер втілював у фільмі.
Попри емоційність зізнання, 23-річна Елла Стіллер поставилася до ситуації з розумінням. Вона згадала, що під час зйомок почувалася наляканою, а сцена, у якій мала з’явитися, "все одно не мала сенсу у фільмі".
Стіллер пояснив, що його рішення було зумовлене не творчими причинами, а внутрішніми переживаннями. За його словами, "це пов’язано з моїми власними проблемами, моєю одержимістю роботою, перфекціонізмом".
