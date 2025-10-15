Бен Стіллер несподівано зізнався у "найгіршому рішенні" у своєму житті

Американський актор і комік Бен Стіллер відверто розповів про вчинок через який він найбільше жалкує у своєму житті. За його словами, він досі вважає це "найгіршим" своїм кроком. Зірка фільмів "Дещо про Мері" та "Знайомство з батьками" зізнався, що позбавив власну доньку ролі у своєму фільмі.

Бен Стіллер. Фото: Associated Press

У новому документальному фільмі Apple TV "Стіллер і Міра: Нічого не втрачено" 59-річний актор розповів, що у 2013 році під час роботи над картиною "Таємне життя Волтера Мітті" вирішив прибрати зі зйомок свою доньку Еллу. Дівчина мала зіграти молодшу версію героїні Одесси Мітті — сестри персонажа, якого Стіллер втілював у фільмі.

"Я викреслив тебе з "Таємного життя Волтера Мітті". Це, мабуть, найгірше рішення, яке я коли-небудь приймав у своєму житті", — зізнався актор своїй дочці під час інтерв’ю.

Попри емоційність зізнання, 23-річна Елла Стіллер поставилася до ситуації з розумінням. Вона згадала, що під час зйомок почувалася наляканою, а сцена, у якій мала з’явитися, "все одно не мала сенсу у фільмі".

Стіллер пояснив, що його рішення було зумовлене не творчими причинами, а внутрішніми переживаннями. За його словами, "це пов’язано з моїми власними проблемами, моєю одержимістю роботою, перфекціонізмом".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Бен Стіллер прокоментував поїздку в Україну "за гроші USAID". Як пояснив голлівудський актор, це усе була брехня російських ЗМІ.

Також "Коментарі" писали про найгірший фільм у кар'єрі Ді Капріо. Актор зізнався, про яку роль шкодує найбільше.