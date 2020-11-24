Беременная солистка "А'Студио" вышла замуж

Кети Топурия, которая недавно рассекретила свою беременность, порадовала поклонников еще одной приятной новостью. Она вышла замуж за отца своего будущего ребенка, написав об этом на своей странице в социальных сетях.

Кети Топурия и Лев Деньгов. Фото: ria.ru

Кети Топурия и Лев Деньгов отказались от пышности и размаха, и устроили маленький праздник, на который были приглашены только самые близкие люди.

Известно, что солистка "А'Студио" всегда очень тщательно скрывала подробности своей личной жизни. Так, о беременности певицы стало известно только когда вышел новый клип группы. Она специально так долго сохраняла молчание, чтобы фанаты увидели сразу несколько приятных сюрпризов.

И о свадьбе, которая состоялась 20 ноября, общественность узнала только сегодня, когда знаменитость опубликовала снимок, на котором Кети и Лев обмениваются кольцами.

Стоит также отметить, что Топурия для столь важного события выбрала очень эффектный наряд. На ней было белое платье с открытыми плечами, которое хорошо подчеркивало ее кругленький животик. Поклонники были уверены в том, что влюбленные сыграют свадьбу уже после того, как малыш появится на свет. Однако они решили не оттягивать это приятное событие.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, солистка "А'Студио" во второй раз станет мамой.

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