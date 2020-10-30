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Солистка "А'Студио" во второй раз станет мамой (видео)

Как оказалось, певица просто ждала выхода клипа

сегодня, 14:36
Автор:

Любовь Блажко

Стало известно, что солистка группы А'Студио и ее возлюбленный Павел станут родителями. Об этом артистка решила рассказать своим поклонникам после того, как состоялась премьера новой песни коллектива "Се ля ви", передает издание segodnya.

Солистка "А'Студио" во второй раз станет мамой (видео)

Кети Топурия. Фото: paparazzi.ru

И это было сделано вовсе неслучайно, ведь в клипе можно увидеть округлившийся животик Кети Топурии. Отношения певицы с политическим бизнесменом начались еще в прошлом году, но официально пара об этом рассказала общественности только в октябре. 

"Так совпало, что последнее время в соцсетях часто обсуждают, в положении ли я? Я не комментировала это. Мне хотелось, чтобы об этой важной новости узнали, посмотрев наше новое красивое видео. Когда я была в ожидании своей дочки Оливии, мы сняли клип ''Вот она любовь'', который остался для меня приятной видеопамятью. В одежде мы использовали мою любимую цветовую гамму, которая сейчас очень актуальна. Я искренне надеюсь, что эта важная для нас работа тронет сердца многих людей", — поделилась знаменитость. 

У артистки уже есть дочь Оливия от первого брака, с отцом которой она развелась летом 2017 года. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известная модель Эмили Ратаковски беременна первенцем. Звезда фильмов "Идеальная западня" и "Исскуство обмана" и супермодель, которая недавно делилась секретами своей стройной фигуры, шокировала поклонников приятной новостью. Знаменитость скоро впервые станет мамой. Об этом звезда  сообщила на своем аккаунте в Instagram, опубликовав трогательное видео.


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