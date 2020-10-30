Солистка "А'Студио" во второй раз станет мамой (видео)

Стало известно, что солистка группы А'Студио и ее возлюбленный Павел станут родителями. Об этом артистка решила рассказать своим поклонникам после того, как состоялась премьера новой песни коллектива "Се ля ви", передает издание segodnya.

Кети Топурия. Фото: paparazzi.ru

И это было сделано вовсе неслучайно, ведь в клипе можно увидеть округлившийся животик Кети Топурии. Отношения певицы с политическим бизнесменом начались еще в прошлом году, но официально пара об этом рассказала общественности только в октябре.

"Так совпало, что последнее время в соцсетях часто обсуждают, в положении ли я? Я не комментировала это. Мне хотелось, чтобы об этой важной новости узнали, посмотрев наше новое красивое видео. Когда я была в ожидании своей дочки Оливии, мы сняли клип ''Вот она любовь'', который остался для меня приятной видеопамятью. В одежде мы использовали мою любимую цветовую гамму, которая сейчас очень актуальна. Я искренне надеюсь, что эта важная для нас работа тронет сердца многих людей", — поделилась знаменитость.

У артистки уже есть дочь Оливия от первого брака, с отцом которой она развелась летом 2017 года.







Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известная модель Эмили Ратаковски беременна первенцем. Звезда фильмов "Идеальная западня" и "Исскуство обмана" и супермодель, которая недавно делилась секретами своей стройной фигуры, шокировала поклонников приятной новостью. Знаменитость скоро впервые станет мамой. Об этом звезда сообщила на своем аккаунте в Instagram, опубликовав трогательное видео.





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