Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что 72-летняя артистка начала появляться на светских событиях с мужем, которого она называет своим концертным директором, но, судя по всему, их отношения выходят далеко за рамки работы.
"На нескольких мероприятиях мы заметили ее с приятным молодым человеком около 45 лет. Она представляет его как своего администратора, но взгляды и рукопожатия между ними свидетельствуют о чем-то большем, чем деловые отношения", — рассказал Дворцов. По его словам, именно внимание молодого человека помогает Елене поддерживать свой цветущий вид.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России, которая является террористическим государством, снова активно обсуждают личную жизнь путиниста Евгения Петросяна, известного комика, который женился в пятый раз, выбрав молодую женщину, которая на 44 года младше его.
Согласно информации пропагандистского российского издания "Стархит", Петросян объяснил свой выбор просто:
"Любови все века покорны." "Любви все возрасты покорны, я почувствовал это и очень благодарен Господу, что он предоставил мне такую возможность. У нас полное взаимопонимание, я счастлив, что у меня такие прекрасные дети. Лучше поздно, чем никогда. Исправляю ошибки молодости. Если Господь позволит мне довести их до более-менее взрослого состояния, я буду очень рад".