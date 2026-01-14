Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что 72-летняя артистка начала появляться на светских событиях с мужем, которого она называет своим концертным директором, но, судя по всему, их отношения выходят далеко за рамки работы.

"На нескольких мероприятиях мы заметили ее с приятным молодым человеком около 45 лет. Она представляет его как своего администратора, но взгляды и рукопожатия между ними свидетельствуют о чем-то большем, чем деловые отношения", — рассказал Дворцов. По его словам, именно внимание молодого человека помогает Елене поддерживать свой цветущий вид.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России, которая является террористическим государством, снова активно обсуждают личную жизнь путиниста Евгения Петросяна, известного комика, который женился в пятый раз, выбрав молодую женщину, которая на 44 года младше его.

Согласно информации пропагандистского российского издания "Стархит", Петросян объяснил свой выбор просто: