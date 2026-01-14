logo

Берет пример из бывшего: 72-летняя юмористка из РФ закрутила роман с мужем на 30 лет младше ее

Эксдружина Петросяна нашла утешение в объятиях молодого кавалера.

14 января 2026, 23:58
Российская юмористка и бывшая жена путиниста Евгения Петросяна, Елена Степаненко, почти восемь лет приходила в себя после скандального развода — комик пошел к Татьяне Брухуновой, которая младше его вдвое. Сейчас, по слухам, Степаненко нашла нового молодого спутника.

Берет пример из бывшего: 72-летняя юмористка из РФ закрутила роман с мужем на 30 лет младше ее

Елена Степаненко (фото из открытых источников)

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что 72-летняя артистка начала появляться на светских событиях с мужем, которого она называет своим концертным директором, но, судя по всему, их отношения выходят далеко за рамки работы.

"На нескольких мероприятиях мы заметили ее с приятным молодым человеком около 45 лет. Она представляет его как своего администратора, но взгляды и рукопожатия между ними свидетельствуют о чем-то большем, чем деловые отношения", — рассказал Дворцов. По его словам, именно внимание молодого человека помогает Елене поддерживать свой цветущий вид.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России, которая является террористическим государством, снова активно обсуждают личную жизнь путиниста Евгения Петросяна, известного комика, который женился в пятый раз, выбрав молодую женщину, которая на 44 года младше его.

Согласно информации пропагандистского российского издания "Стархит", Петросян объяснил свой выбор просто:

"Любови все века покорны." "Любви все возрасты покорны, я почувствовал это и очень благодарен Господу, что он предоставил мне такую возможность. У нас полное взаимопонимание, я счастлив, что у меня такие прекрасные дети. Лучше поздно, чем никогда. Исправляю ошибки молодости. Если Господь позволит мне довести их до более-менее взрослого состояния, я буду очень рад".



Источник: https://news.ru/show-business/prodyuser-rasskazal-o-molodom-vozlyublennom-stepanenko
