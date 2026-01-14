Продюсер Сергій Дворцов розповів, що 72-річна артистка почала з’являтися на світських подіях із чоловіком, якого вона називає своїм концертним директором, але, судячи з усього, їхні стосунки виходять далеко за рамки роботи.
"На кількох заходах ми помітили її з приємним молодим чоловіком близько 45 років. Вона представляє його як свого адміністратора, але погляди і рукостискання між ними свідчать про щось більше, ніж ділові стосунки", — розповів Дворцов. За його словами, саме увага молодого чоловіка допомагає Олені підтримувати свій квітучий вигляд.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у Росії, яка є терористичною державою, знову активно обговорюють особисте життя путініста Євгена Петросяна, відомого коміка, який одружився в п’ятий раз, вибравши молоду жінку, що на 44 роки молодша за нього.
Згідно з інформацією пропагандистського російського видання "Стархіт", Петросян пояснив свій вибір просто:
"Коханню всі віки покірні." "Коханню всі віки покірні, я відчув це і дуже вдячний Господу, що він надав мені таку можливість. У нас повне взаєморозуміння, я щасливий, що в мене такі прекрасні діти. Краще пізно, ніж ніколи. Виправляю помилки молодості. Якщо Господь дозволить мені довести їх до більш-менш дорослого стану, я буду дуже радий", — заявляє 79-річний пенсіонер.