Головна Новини Зірки персона Бере приклад з колишнього: 72-річна гумористка з РФ закрутила роман з чоловіком на 30 років молодшим за неї
commentss НОВИНИ Всі новини

Бере приклад з колишнього: 72-річна гумористка з РФ закрутила роман з чоловіком на 30 років молодшим за неї

Ексдружина Петросяна знайшла розраду в обіймах молодого кавалера.

14 січня 2026, 23:58
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Російська гумористка та колишня дружина путініста Євгена Петросяна, Олена Степаненко, майже вісім років оговтувалася після скандального розлучення — комік пішов до Тетяни Брухунової, яка молодша за нього вдвічі. Зараз, за чутками, Степаненко знайшла собі нового молодого супутника.

Бере приклад з колишнього: 72-річна гумористка з РФ закрутила роман з чоловіком на 30 років молодшим за неї

Олена Степаненко (фото з відкритих джерел)

Продюсер Сергій Дворцов розповів, що 72-річна артистка почала з’являтися на світських подіях із чоловіком, якого вона називає своїм концертним директором, але, судячи з усього, їхні стосунки виходять далеко за рамки роботи.

"На кількох заходах ми помітили її з приємним молодим чоловіком близько 45 років. Вона представляє його як свого адміністратора, але погляди і рукостискання між ними свідчать про щось більше, ніж ділові стосунки", — розповів Дворцов. За його словами, саме увага молодого чоловіка допомагає Олені підтримувати свій квітучий вигляд.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  у Росії, яка є терористичною державою, знову активно обговорюють особисте життя путініста Євгена Петросяна, відомого коміка, який одружився в п’ятий раз, вибравши молоду жінку, що на 44 роки молодша за нього.

Згідно з інформацією пропагандистського російського видання "Стархіт", Петросян пояснив свій вибір просто:

"Коханню всі віки покірні." "Коханню всі віки покірні, я відчув це і дуже вдячний Господу, що він надав мені таку можливість. У нас повне взаєморозуміння, я щасливий, що в мене такі прекрасні діти. Краще пізно, ніж ніколи. Виправляю помилки молодості. Якщо Господь дозволить мені довести їх до більш-менш дорослого стану, я буду дуже радий", — заявляє 79-річний пенсіонер.

 



Джерело: https://news.ru/show-business/prodyuser-rasskazal-o-molodom-vozlyublennom-stepanenko
