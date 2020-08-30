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Без фильтров: 62-летняя Шэрон Стоун показала «честное» селфи

Шэрон Стоун не старается казаться моложе, чем есть на самом деле

сегодня, 23:40
Автор:

Светлана Шкурупий

62-летняя голливудская актриса, звезда фильмов "Основной инстинкт" и "Щепка" Шэрон Стоун не относится к тем знаменитостям, которые выставляют в сеть только отретушированные фотографии. Шэрон не старается скрыть свои морщины на лице, а наоборот, выступает за естественную красоту. Недавно на Instagram-страничке звезды появилось "честное" селфи.

Актриса не боится позировать без макияжа и не старается выглядеть моложе, чем есть на самом деле. Она полностью принимает и любит себя такой, какая она есть. На днях знаменитость опубликовала портретный снимок, на котором видно ее лицо крупным планом. Шэрон лишь сделка подвела глаза и накрасила губы светло-розовой помадой. Она уложила волосы назад и смотрела прямо в камеру. Свой пост она подписала так: "Посылаю вам свою любовь".

Без фильтров: 62-летняя Шэрон Стоун показала «честное» селфи

Шэрон Стоун

Поклонники знаменитости тут же отреагировали на ее послание и начали отмечать в комментариях, что актриса выглядит очень красиво. Всего за сутки пост Стоун собрал более 100 тысяч лайков.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Шэрон Стоун ударила молния и этот удар был настолько сильным, что она потеряла сознание и провела в больнице 10 дней.


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