Без гламура и шумных вечеринок: как звезды встретили Новый год

Вот и наступил 2021 год, который с большим нетерпением, надеждами и верой в лучшее встретил весь мир. Социальная сеть Instagram переполнена новогодними пожеланиями, поздравлениями и фотографиями. Учитывая пандемию коронавируса, многие мировые знаменитость встречали Новый год в кругу семьи за домашним столом, но нашлись и те, кто сумел поехать на праздник в путешествие.

как мировые знаменитости встретили Новый год

Кайли и Кендалл Дженнер

Звездные сестры решили полностью окунуться в атмосферу праздника и отправились встречать Новый год туда, где есть много снега. Кайли и Кендалл отметили праздник на горнолыжном курорте, где наслаждаются заснеженной природой.

Известная актриса, которая заняла 1-е место в списке самых высокооплачиваемых актрис мира, согласно журналу Forbes, встретила 2021 год в теплых краях со своими друзьями.

Ванесса Хадженс

Красотка Ванесса Хадженс провела первые минуты Нового года дома у камина, выбрав для празднования очень соблазнительный образ.

Пэрис Хилтон

Американская знаменитость улетела праздновать Новый год на Карибское море, где наслаждается теплыми деньками со своим возлюбленным.

Кейт Хадсон

Звезда фильмов "Война невест" и "Золото дураков" опубликовала в социальной сети забавную фотографию, на которой она и ее сын не дождались Нового года и заснули на кровати.

Джастин и Хейли Бибер

Американская пара встретила Новый год в стильных и изысканных образах, показывая языки друг другу и 2020-му году.

Эмили Ратаковски

Беременная модель встретила Новый год дома, в скромной атмосфере вместе со своим супругом и домашним любимцем.

Криштиану Роналду

Португальский футболист, который недавно ответил, не собирается ли завершать карьеру, встретил праздник дома вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригезез и четырьмя детьми.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, с кем и где встретил Новый год украинский ведущий Дмитрий Комаров.

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