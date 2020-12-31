С кем проведет Новый год Дмитрий Комаров

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Кириєнко Анна
В этом году ведущий популярной программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров отложил все свои дела и съемки, чтобы провести новогодние праздники с любимой женой. Совместимые фотографии влюбленные одновременно выложили на свои инстраграм-страницы.
Известно с кем проведет новогоднюю ночь Дмитрий Комаров. Фото: gordonua.com
Пара отдыхает в тропических широтах. На фотографиях видно радость влюбленных. Несмотря на то, что их отдых проходит в теплой стране, это не помешало супругам нарядить елку. Свое новогоднее дерево они разместили прямо на пляже.
Ведущий сообщил, что он благодарен 2020 году. Если бы этот год был другим, большинство граждан не знали, какое желание загадать в новогоднюю ночь.
Дмитрий Комаров призвал своих подписчиков чаще улыбаться, даже несмотря на то, что на лице защитная маска. Ведь все эмоции, которые вы выражаете, видно через нее.
Напомним, что полуобнаженная MARUV удивила фанатов дерзким образом снегурочки. На фотографиях девушка одета в красный боди и яркие чулки такого же цвета. На руках у звезды — красные перчатки, на голове — праздничная шляпа Санты. Волосы у Марув — тоже красного цвета.
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