kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 31.12.2020

BTC/USD

29118.55

ETH/USD

740.90

LTC/USD

124.19

НБУ 31.12.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

34.85

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона С кем проведет Новый год Дмитрий Комаров
commentss НОВОСТИ Все новости

С кем проведет Новый год Дмитрий Комаров

Новогоднюю ночь Дмитрий Комаров проведет с родным человеком

сегодня, 22:30
Автор:

Кириєнко Анна

В этом году ведущий популярной программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров отложил все свои дела и съемки, чтобы провести новогодние праздники с любимой женой. Совместимые фотографии влюбленные одновременно выложили на свои инстраграм-страницы.

С кем проведет Новый год Дмитрий Комаров

Известно с кем проведет новогоднюю ночь Дмитрий Комаров. Фото: gordonua.com

Пара отдыхает в тропических широтах. На фотографиях видно радость влюбленных. Несмотря на то, что их отдых проходит в теплой стране, это не помешало супругам нарядить елку. Свое новогоднее дерево они разместили прямо на пляже.

"Новый год к нам мчится. Уже традиционно 31 декабря делаю паузу в экспедиции и встречаюсь с любимой женой. Вот, прилетел с "другой планеты", впереди несколько деньков перезагрузки — и снова за работу ", — написал журналист.

Ведущий сообщил, что он благодарен 2020 году. Если бы этот год был другим, большинство граждан не знали, какое желание загадать в новогоднюю ночь.

Дмитрий Комаров призвал своих подписчиков чаще улыбаться, даже несмотря на то, что на лице защитная маска. Ведь все эмоции, которые вы выражаете, видно через нее.

"Давайте протягивать руку, если кому-то рядом нужна помощь. Или не проходить мимо. Или не ругаться и не ссориться. Вообще не обращать внимание на мелочи типа царапины на экране телефона или порванную одежду", — призвал Комаров.


Напомним, что полуобнаженная MARUV удивила фанатов дерзким образом снегурочки. На фотографиях девушка одета в красный боди и яркие чулки такого же цвета. На руках у звезды — красные перчатки, на голове — праздничная шляпа Санты. Волосы у Марув — тоже красного цвета.

Также сайт "Комментарии" рассказывает, какая погода будет первого января в Украине.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CJdI5apJxfE/?utm_source=ig_embed
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ