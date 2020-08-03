kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.08.2020

BTC/USD

11181.39

ETH/USD

382.71

LTC/USD

57.42

НБУ 03.08.2020

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

32.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Без макияжа: Дженнифер Лопес показала, как выглядит утром
commentss НОВОСТИ Все новости

Без макияжа: Дженнифер Лопес показала, как выглядит утром

Дженнифер Лопес не боится позировать без косметики

сегодня, 11:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Без макияжа: Дженнифер Лопес показала, как выглядит утром

Актриса Дженнифер Лопес | @|jlo

Американская знаменитость, звезда фильмов "Начни сначала" и "Паркер" Дженнифер Лопес недавно отпраздновала свое 51-летие, но несмотря на возраст, она всегда выглядит роскошно и не боится показывать поклонникам свою естественную красоту. На своем аккаунте в Instagram она опубликовала "сонную" фотографию, показав себя без грамма косметики.

На снимке артистка позирует в белоснежном халате и с распущенными волосами. Можно заменить, что Джей Ло только проснулась, потому что выглядит слегка сонной, но это придает ей особый шарм.

Известно, что актриса тщательно следить за своей фигурой и здоровьем. Она правильно питается, регулярно занимается спортом, медитацией. Также Дженнифер не забывает следить за состоянием своей кожи лица, она очищает ее перед сном, наносит увлажняющий крем, всегда умывается после тренировок и не забывает пользоваться солнцезащитными средствами.


Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Дженнифер Лопес, несмотря на возраст, не скрывает свою фигуру, а наоборот, не упускает возможность продемонстрировать свое подтянутое тело в купальнике или откровенном наряде.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!