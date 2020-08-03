Без макияжа: Дженнифер Лопес показала, как выглядит утром

Актриса Дженнифер Лопес | @|jlo

Американская знаменитость, звезда фильмов "Начни сначала" и "Паркер" Дженнифер Лопес недавно отпраздновала свое 51-летие, но несмотря на возраст, она всегда выглядит роскошно и не боится показывать поклонникам свою естественную красоту. На своем аккаунте в Instagram она опубликовала "сонную" фотографию, показав себя без грамма косметики.

На снимке артистка позирует в белоснежном халате и с распущенными волосами. Можно заменить, что Джей Ло только проснулась, потому что выглядит слегка сонной, но это придает ей особый шарм.

Известно, что актриса тщательно следить за своей фигурой и здоровьем. Она правильно питается, регулярно занимается спортом, медитацией. Также Дженнифер не забывает следить за состоянием своей кожи лица, она очищает ее перед сном, наносит увлажняющий крем, всегда умывается после тренировок и не забывает пользоваться солнцезащитными средствами.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Дженнифер Лопес, несмотря на возраст, не скрывает свою фигуру, а наоборот, не упускает возможность продемонстрировать свое подтянутое тело в купальнике или откровенном наряде.

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