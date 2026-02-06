Без остановки натягивает лицо: российская певица стала посмешищем в сети (ФОТО)

Путинистка Надежда Бабкина, активно поддерживающая военную агрессию России против Украины и убийства украинцев, стала объектом насмешек в сети.

Надежда Бабкина (фото из открытых источников)

Так, очередная "звезда" появилась в российском телешоу "Дуэты" вместе со своим гражданским мужем, который младше ее на 30 лет. При этом самоуверенная 75-летняя артистка убеждена, что выглядит моложе своего 45-летнего избранника.

В то же время, как отмечают российские пропагандистские ресурсы, Бабкина слишком увлеклась процедурами омоложения, и их эффект, по их словам, начал действовать против нее.

В комментариях под видео с шоу пользователи массово обращают внимание на раздутое лицо певицы, связывая это с так называемыми уколами красоты.

"Лицо у гостевой казачки скоро треснет", "Надю разнесло. Святые филеры", — пишут комментаторы.

Многие пользователи признались, что с первого взгляда вообще не узнали Бабкину, которая вышла на сцену.

Сама путинистка не рассказывает подробностей о своих пластических вмешательствах, однако специалисты предполагают, что она регулярно пользуется услугами эстетической медицины уже в течение 10–15 лет, пытаясь сохранить более молодой вид.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Надежда Бабкина , поддерживающая полномасштабное вторжение РФ в Украину, поделилась фотографией из отпуска, вызвавшей волну негативных комментариев.

В своих соцсетях путинистка опубликовала фото, на котором предстала в шортах и рубашке, отметив: "Крым для меня не только место силы, но и место счастья!" Она говорила о незаконно оккупированном россиянами украинском полуострове. Поклонники, однако, выразили свою обеспокоенность по поводу внешнего вида артистки.