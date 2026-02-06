Без зупинки натягує обличчя: російська співачка стала посміховиськом в мережі (ФОТО)

Путіністка Надія Бабкіна, яка активно підтримує військову агресію Росії проти України та вбивства українців, стала об’єктом глузувань у мережі.

Надія Бабкіна (фото з відкритих джерел)

Так, чергова "зірка" з’явилася в російському телешоу "Дуети" разом зі своїм цивільним чоловіком, який молодший за неї на 30 років. При цьому самовпевнена 75-річна артистка переконана, що виглядає молодшою за свого 45-річного обранця.

Водночас, як зазначають російські пропагандистські ресурси, Бабкіна занадто захопилася процедурами омолодження, і їхній ефект, за їхніми словами, почав діяти проти неї.

У коментарях під відео з шоу користувачі масово звертають увагу на "роздуте" обличчя співачки, пов’язуючи це з так званими "уколами краси".

"Обличчя у гостьової козачки скоро трісне", "Надю рознесло. Святі філери", — пишуть коментатори.

Чимало користувачів зізналися, що з першого погляду взагалі не впізнали Бабкіну, яка вийшла на сцену.

Сама путіністка не розповідає подробиць про свої пластичні втручання, однак фахівці припускають, що вона регулярно користується послугами естетичної медицини вже протягом 10–15 років, намагаючись зберегти молодший вигляд.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Надія Бабкіна, яка підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну, поділилася фотографією з відпустки, яка викликала хвилю негативних коментарів.

У своїх соцмережах путіністка опублікувала фото, на якому постала в шортах і сорочці, зазначивши: "Крим для мене не тільки місце сили, а й місце щастя!" Вона говорила про незаконно окупований росіянами український півострів. Шанувальники, однак, висловили свої занепокоєння щодо зовнішнього вигляду артистки.