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Бил и плевал в лицо: Ольга Бузова рассталась с женихом со скандалом

Пара поскандалила во время совместного отдыха на Мальдивах

сегодня, 12:15
Автор:

Елизавета Черных

Популярная певица Ольга Бузова шокировала своих поклонников признанием о расставании с женихом — блогером Давидом Манукяном, известным как Dava. Артистка разорвала помолвку с мужчиной и отметила, что теперь свободная девушка и попросила не задавать никаких вопросов о бывшем возлюбленном. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Бил и плевал в лицо: Ольга Бузова рассталась с женихом со скандалом

Ольга Бузова и Давид Манукян - фото из открытых источников

Однако больше всего фанатов шокировали признания Бузовой в том, что ее жених "творил непонятные вещи", оскорблял ее, а также бил и плевал в лицо.

Бил и плевал в лицо: Ольга Бузова рассталась с женихом со скандалом - фото 2

"Помогите сейчас мне выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас. Я благодарна ему за мгновения счастья. Я любила и люблю. Но! Но — это но я не могу сказать из уважения к своей любви", — написала артистка. 

Позже, со слов Бузовой, стало известно, что пара поскандалила во время совместного отдыха на Мальдивах. Певица также попросила последовать ее примеру и заблокировать Давида Манукяна в Instargam.

"Я не знаю, правильно ли я делаю или нет, простите меня. Да, вот так бывает, я его заблокировала. И если вы меня любите, то сделаете то же самое", — написала Бузова. 

К слову, об отношениях между Бузовой и Давой стало известно в 2019 году. Недавно в сети появилась информация о том, что Давид якобы сделал предложение своей возлюбленной в начале года, и что они поженились во время поездки на Мальдивы. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что популярная российская певица Ольга Бузова ответила на предложение записать совместную песню и сняться в клипе Потапа и MOZGI. Следует начать с того, что Алексей Потапенко (Потап) обратился к знаменитости с предложением сотрудничества. В коротком видеообращении артист просит к подписчикам как можно больше отмечать певицу, чтобы она увидела это предложение.



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