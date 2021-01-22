Бил и плевал в лицо: Ольга Бузова рассталась с женихом со скандалом

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Елизавета Черных
Популярная певица Ольга Бузова шокировала своих поклонников признанием о расставании с женихом — блогером Давидом Манукяном, известным как Dava. Артистка разорвала помолвку с мужчиной и отметила, что теперь свободная девушка и попросила не задавать никаких вопросов о бывшем возлюбленном. Об этом она рассказала в своем Instagram.
Ольга Бузова и Давид Манукян - фото из открытых источников
Однако больше всего фанатов шокировали признания Бузовой в том, что ее жених "творил непонятные вещи", оскорблял ее, а также бил и плевал в лицо.
Позже, со слов Бузовой, стало известно, что пара поскандалила во время совместного отдыха на Мальдивах. Певица также попросила последовать ее примеру и заблокировать Давида Манукяна в Instargam.
К слову, об отношениях между Бузовой и Давой стало известно в 2019 году. Недавно в сети появилась информация о том, что Давид якобы сделал предложение своей возлюбленной в начале года, и что они поженились во время поездки на Мальдивы.
Ранее "Комментарии" сообщали, что популярная российская певица Ольга Бузова ответила на предложение записать совместную песню и сняться в клипе Потапа и MOZGI. Следует начать с того, что Алексей Потапенко (Потап) обратился к знаменитости с предложением сотрудничества. В коротком видеообращении артист просит к подписчикам как можно больше отмечать певицу, чтобы она увидела это предложение.
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