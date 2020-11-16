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Ольга Бузова сказала «да» Потапу

Бузова сообщила, что они с Потапом будут созваниваться для того, чтобы на расстоянии записать совместную песню

сегодня, 17:23
Автор:

Диденко Светлана

В скором будущем отечественный шоу-бизнес ждет необычное сотрудничество. 

Ольга Бузова сказала «да» Потапу

Фото: abnews.ru

Популярная российская певица Ольга Бузова ответила на предложение записать совместную песню и сняться в клипе Потапа и MOZGI.

Следует начать с того, что Алексей Потапенко (Потап) обратился к знаменитости с предложением сотрудничества. В коротком видеообращении Попап просит к подписчикам как можно больше отмечать певицу, чтобы она увидела это предложение.

"Передайте Ольге Бузовой большой привет. Ребята, пожалуйста, найдите ее в Инстаграме, Тик Токе, YouTube и напишите. "Оля, а как тебе фит (сокращение от англ. "При участии")", — сообщает лидер группы MOZGI. "Если она откликнется, а вам понравилась эта идея, это будет очень интересно". 

Группа также пообещала создать суперхит специально для девушки. 

Сначала Ольга посчитала шуткой предложение от украинского исполнителя, но похоже на то, что поклонники смогли ее переубедить. Сегодня Бузова  сообщила положительный ответ в своих сторис в Инстаграме. 

"Я обещала Потапу подумать за эти выходные, пораскинуть мозгами. Он вторую неделю предлагает фит", — сообщает певица. "Почему бы нет? Ольга Бузова и мозги, это уже интересный "колаб". Потап, я говорю да!"

Бузова сообщила, что они будут созваниваться для того, чтобы на расстоянии записать совместную песню. 

"Когда у меня появится песня с MOZGI, ни один человек не сможет сказать, что у меня нет мозгов", — пошутила российская артистка. 

"Все таки какая мощная сила аудитории. Ребята спасибо! Бузова и MOZGI – этот дует состоится", — сообщил Потап и предложил завлечь фанатов к написанию хита. 

Также девушка отметила что давно является поклонницей Насти Каменских, а с группой MOZGI хотела бы познакомиться. А Потап, в свою очередь, заинтриговал всех, что уже имеет наработки, которые станут основой для новой песни с участием Бузовой. 

Ранее издательство "Комментарии" писали о том, что Потап высмеял СМИ за невнимательность


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Источник: https://showbiz.fakty.ua/360986-olga-buzova-soglasilas-na-mozgi-potapa
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