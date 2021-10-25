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Билли Айлиш выпустила парфюм: что в нем особенного

Американская певица Билли Айлиш выпустила первый авторский парфюм, запах которого описывает как «теплый и домашний»

сегодня, 14:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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19-летняя американская знаменитость Билли Айлиш решила не отставать от своих звездных коллег и выпустила дебютный парфюм, назвав его "самым любимым ароматом в мире". Об этом исполнительница сообщила на странице Billie Eilish Fragrance в Instagram.

Билли Айлиш выпустила парфюм: что в нем особенного

Билли Айлиш (фото из открытых источников)

Билли Айлиш отметила, что давно искала свой самый любимый аромат, ведь запахи были большой частью ее жизни, а теперь она его создала, воплотив свою мечту в реальность. 

Парфюм, получивший название Eilish, относится к гурманским амбровым ароматам и описывается как "теплый, уютный и домашний". Верхние ноты — специи, какао бобы и ваниль, в базе — мускусные и древесные ноты. Флакон, разработанный для аромата, имеет золотистый цвет и выглядит как неполный бюст. Он символизирует части тела, которые особенно нравятся певице: грудь, шею и ключицы.

Для своего творения Билли создала отдельный сайт Billie Eilish Fragrance и аккаунт в Instagram, на который уже подписались более 223 тысяч пользователей. Точная дата выхода парфюма не называется, однако Айлиш рассказала, что релиз состоится уже в ноябре.

Билли Айлиш выпустила парфюм: что в нем особенного - фото 2


Напомним, популярная американская певица Мадонна после выпуска своего 19-го альбома "Madame X" в прошлом году приступила к созданию собственного парфюма, который буквально создан по мотивам пластинки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудская красотка, звезда "Пиратов Карибского моря" Кира Найтли представила "деликатную" парфюмерную новинку от Chanel.

Читайте также, украинская популярная певица и телеведущая Тина Кароль представила собственный аромат духов, который назван в ее честь.


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