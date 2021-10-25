Билли Айлиш выпустила парфюм: что в нем особенного

19-летняя американская знаменитость Билли Айлиш решила не отставать от своих звездных коллег и выпустила дебютный парфюм, назвав его "самым любимым ароматом в мире". Об этом исполнительница сообщила на странице Billie Eilish Fragrance в Instagram.

Билли Айлиш (фото из открытых источников)

Билли Айлиш отметила, что давно искала свой самый любимый аромат, ведь запахи были большой частью ее жизни, а теперь она его создала, воплотив свою мечту в реальность.

Парфюм, получивший название Eilish, относится к гурманским амбровым ароматам и описывается как "теплый, уютный и домашний". Верхние ноты — специи, какао бобы и ваниль, в базе — мускусные и древесные ноты. Флакон, разработанный для аромата, имеет золотистый цвет и выглядит как неполный бюст. Он символизирует части тела, которые особенно нравятся певице: грудь, шею и ключицы.

Для своего творения Билли создала отдельный сайт Billie Eilish Fragrance и аккаунт в Instagram, на который уже подписались более 223 тысяч пользователей. Точная дата выхода парфюма не называется, однако Айлиш рассказала, что релиз состоится уже в ноябре.









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