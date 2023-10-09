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Близкие друзья рассказали, что стало причиной внезапной смерти Нины Матвиенко

Легендарная украинская певица недавно перенесла несколько операций

сегодня, 22:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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В воскресенье, 8 октября, появилась информация, что умерла легендарная украинская певица Нина Матвиенко. Она ушла из жизни в возрасте 75 лет, не дожив несколько дней до дня рождения.

Близкие друзья рассказали, что стало причиной внезапной смерти Нины Матвиенко

Умерла Нина Матвиенко (фото из открытых источников)

Дочь артистки Тоня Матвиенко только сказала о смерти матери, но причин не назвала. Но известные подруги известной певицы намекнули, почему Нина Матвиенко скончалась так преждевременно.


Исполнительница Анжела Рудницкая сообщила " Обозревателю ", что в последние годы певица боролась с недугом. Она об этом узнала совсем недавно, потому что покойная пыталась скрыть свой недуг. Даже в те дни, когда больная попала в больницу, знакомые не могли ее навестить, потому что Матвиенко не хотела, чтобы ее увидели слабой.

"Она столько всего пережила и выстояла... Мы, ее друзья, узнали о болезни относительно недавно. Молчали, потому что она не хотела показываться слабой. Я хотела приехать в больницу, но Тоня сказала, что мама не хочет, чтобы ее видели такой" , – поделилась Анжела Рудницкая.

По словам народной артистки Украины Валентины Ковальской, у певицы недавно было два операционных вмешательства – на почках и поджелудочной.

После операций Матвиенко отправила подругам фотографии, на которых была с короткими волосами. Они поинтересовались, что стало причиной изменения. Но Матвиенко уверяла подруг, что все хорошо, ей, оказывается, надоели длинные волосы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умерла популярная народная артистка Украины. Народная артистка Украины Нина Матвиенко скончалась в возрасте 75 лет.

Нина Матвиенко родилась в Житомирской области в поселке Недилище 10 октября 1947 года. В школе ее посоветовали испытать свои силы в Украинском народном хоре им. Г. Веревки. Девушка записалась в студию хора, а после двух лет учений стала солисткой.
 



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