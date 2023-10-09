Близкие друзья рассказали, что стало причиной внезапной смерти Нины Матвиенко

В воскресенье, 8 октября, появилась информация, что умерла легендарная украинская певица Нина Матвиенко. Она ушла из жизни в возрасте 75 лет, не дожив несколько дней до дня рождения.

Умерла Нина Матвиенко (фото из открытых источников)

Дочь артистки Тоня Матвиенко только сказала о смерти матери, но причин не назвала. Но известные подруги известной певицы намекнули, почему Нина Матвиенко скончалась так преждевременно.

Исполнительница Анжела Рудницкая сообщила " Обозревателю ", что в последние годы певица боролась с недугом. Она об этом узнала совсем недавно, потому что покойная пыталась скрыть свой недуг. Даже в те дни, когда больная попала в больницу, знакомые не могли ее навестить, потому что Матвиенко не хотела, чтобы ее увидели слабой.

"Она столько всего пережила и выстояла... Мы, ее друзья, узнали о болезни относительно недавно. Молчали, потому что она не хотела показываться слабой. Я хотела приехать в больницу, но Тоня сказала, что мама не хочет, чтобы ее видели такой" , – поделилась Анжела Рудницкая.

По словам народной артистки Украины Валентины Ковальской, у певицы недавно было два операционных вмешательства – на почках и поджелудочной.

После операций Матвиенко отправила подругам фотографии, на которых была с короткими волосами. Они поинтересовались, что стало причиной изменения. Но Матвиенко уверяла подруг, что все хорошо, ей, оказывается, надоели длинные волосы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умерла популярная народная артистка Украины. Народная артистка Украины Нина Матвиенко скончалась в возрасте 75 лет.

Нина Матвиенко родилась в Житомирской области в поселке Недилище 10 октября 1947 года. В школе ее посоветовали испытать свои силы в Украинском народном хоре им. Г. Веревки. Девушка записалась в студию хора, а после двух лет учений стала солисткой.

