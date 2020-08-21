Богатство из грязи: чему учит биография Сильвестра Сталлоне

Биография этого американского актера – история о том, как из "ничего" сделать "все". До того, как Сталлоне стал мировой знаменитостью, он учился в школе для трудных подростков, некоторое время даже был бездомным. Тогда еще никому неизвестный актер играл эпизодичные роли, которые не приносили ни славы, ни денег. И в какой-то момент Сталлоне перестал ждать, и сел за написание своего фильма. Так в 1976 году на экраны вышел "Рокки", который потом был номинирован на 10 премий Оскар.

В основе фильма история о боксере-любителе, который стал чемпионом, благодаря постоянной работе над собой и своими навыками. Как говорил Рокки: "Я давно перестал думать так, как думают другие. Вы должны думать так, как думаете".

Сильвестр Сталлоне. Фото: Peopletalk

При рождении Сталлоне получил повреждение нерва, в результате чего у него осталось частично парализованное лицо. Но вместо того, чтобы угнетать себя за это, актер сделал это своей отличительной чертой.

В свои 74 года Сильвестр Сталлоне выглядит лучше, чем некоторые мужчины гораздо моложе его. А все потому, что он сделал спорт стилем своей жизни, это один из его главных приоритетов. Победа – еще не все, гораздо важнее то, как ты к ней пришел. И сила Рокки Бальбоа была не в престижных титулах и многочисленных победах, а в том, что он любил свое дело, делал его сердцем.

Ценность результата – в борьбе за него. Легкий успех, никогда не принесет такого удовлетворения, как успех, который достигается упорным трудом и самоотверженностью. Вот как Сталлоне понимает ценность борьбы: "Если у вас нет горы, постройте ее, а затем поднимитесь. И после того, как вы поднимитесь, постройте еще одну, чтобы двигаться к вершинам, а не к плоскостям".

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