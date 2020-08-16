Робби Уильямс намерен переехать из Калифорнии, чтобы спасти детей

Знаменитый американский музыкант Робби Уильямс заявил, что вместе с семьей готовится к переезду со своего постоянного места жительства в коттеджном поселке в Калифорнии, чтобы иметь возможность правильно воспитывать детей. Об этом сообщает издание The Sun.

Так, артист заявил, что он и его жена Айда Филд присмотрели жилье в родном городе Британии Сток-он-Тренте после печального открытия, которое они сделали несколько месяцев назад. По словам Уильямса, он был поражен, когда обратил внимание, в каких условиях живут в Калифорнии окружающие и сколько здесь мажоров.

"Здесь есть эти дети, у которых чувство, что им все должны, у которых есть все, много денег и элитный район для жизни. Я не хочу, чтобы мои дети были рядом с ними. Я никогда раньше в жизни не видел этого, и у меня буквально отвисла челюсть", - заметил музыкант, заключив, что не хочет воспитать мажоров.

Отметим, что у Робби Уильямса и Айды Филд, которые состоят в браке уже десять лет, четверо детей: два мальчика и две девочки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что пуэрто-риканский певец Рики Мартин заявил о сложностях воспитания детей в однополой семье.





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