Болезнь не отступает: у главной пропагандистки Кремля выпали волосы

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, активно продвигающая и поддерживающая террористическую агрессию России против Украины, потеряла волосы.

Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)

По сообщениям российских пропагандистских ресурсов, Симоньян вышла на связь и заявила, что у нее начали выпадать волосы, из-за чего она не сможет появляться в эфире в привычном для себя образе.

Как рассказала сама пропагандистка, теперь в телеэфирах она будет появляться в париках. "Волосы выпали. Следующие выпуски буду записывать в парике. Но она тоже красивая, вроде бы", – отметила украинофобка.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян , активно продвигающая и поддерживающая террористическое вторжение РФ в Украину, оказалась в лежачем состоянии.

По сообщениям российских пропагандистских ресурсов, Симоньян недавно заявила в своей социальной сети, что проходит курс химиотерапии и много свободного времени. Во время этого она высказалась о новой работе другого сторонника путинского режима — российского режиссера Андрея Кончаловского "Хроники российской революции", где одну из ролей исполнила его жена Юлия Высоцкая. Обсуждая сериал, Симоньян неожиданно рассказала о своем нынешнем состоянии здоровья.

"У меня сейчас мало сил, а значит много свободного времени — правда, лежащего. Маленький бонус химиотерапии", — написала Симоньян, восхваляя очередную пропагандистскую ленту.

Также сообщается, что, несмотря на онкологическое заболевание, Симоньян продолжает работать — она вернулась в эфир телеканала НТВ со своей программой. Пропагандистка отметила, что часть выпусков была снята заранее, а когда начнут выходить новые, она, вероятно, уже появится в парике.

