Хвороба не відступає: у головної пропагандистки Кремля випало волосся

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка активно просуває та підтримує терористичну агресію Росії проти України, втратила волосся.

Маргарита Симоньян (фото з відкритих джерел)

За повідомленнями російських пропагандистських ресурсів, Симоньян вийшла на зв’язок і заявила, що у неї почало випадати волосся, через що вона не зможе з’являтися в ефірі у звичному для себе образі.

Як розповіла сама пропагандистка, тепер у телеефірах вона з’являтиметься у перуках. "Волосся випало. Наступні випуски буду записувати в перуці. Але вона теж красива, начебто", – зазначила українофобка.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка активно просуває та підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, опинилася в лежачому стані.

За повідомленнями російських пропагандистських ресурсів, Симоньян нещодавно заявила у своїй соціальній мережі, що проходить курс хіміотерапії та має багато вільного часу. Під час цього вона висловилася про нову роботу іншого прихильника путінського режиму — російського режисера Андрія Кончаловського "Хроніки російської революції", де одну з ролей виконала його дружина Юлія Висоцька. Обговорюючи серіал, Симоньян несподівано розповіла про свій теперішній стан здоров’я.

"У мене зараз мало сил, а значить, багато вільного часу — правда, лежачого. Маленький бонус хіміотерапії", — написала Симоньян, вихваляючи чергову пропагандистську стрічку.

Також повідомляється, що, попри онкологічне захворювання, Симоньян продовжує працювати — вона повернулася в ефір телеканалу НТВ зі своєю програмою. Пропагандистка зазначила, що частина випусків була відзнята заздалегідь, а коли почнуть виходити нові, вона, ймовірно, вже з’явиться у перуці.

