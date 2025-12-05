logo

Больная раком главная пропагандистка Кремля появилась без своих волос на публике
НОВОСТИ

Больная раком главная пропагандистка Кремля появилась без своих волос на публике

Маргарита Симоньян призналась открыто, что надела парик

5 декабря 2025, 23:45
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Проходящая лечение от рака российская пропагандистка Маргарита Симоньян появилась на публике без собственных волос.

Больная раком главная пропагандистка Кремля появилась без своих волос на публике

Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)

На кадрах, обнародованных российскими пропагандистскими ресурсами, видно, что Симоньян была в парике рыжеватого оттенка. 30 ноября пропагандистка пришла в студию Соловьева — это стало ее первым появлением перед камерами в течение длительного времени. В эфир она вышла именно в парике.

Больная раком главная пропагандистка Кремля появилась без своих волос на публике - фото 2

Впоследствии Симоньян лично опубликовала фото, где была уже в рыжем парике. Она призналась, что давно мечтала об этом цвете, но никогда не решалась.

"Сегодня обнаружила седые волосы в парике. У меня самой никогда не было седых волос, поэтому я их не красила, хотя всегда хотела попробовать рыжий. Все ждала, пока начну седеть. В итоге, волосы нет ни седых, ни каких-либо, зато парик — с седыми волосами!" – пытается шутить она.

Визит Симоньян в Индию был не случайным: в этой стране официально стартовал пропагандистский канал RT, руководительницей которого она много лет. Вместе с Путиным Симоньян назвала запуск RT India важным и символическим событием.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин и Симоньян запустили вещание индийского бюро Russia Today. Об этом сообщают российские пропагандисты.

RT в разных странах закрывают не из-за злонамеренности, а из-за страха перед правдой — пожаловался Путин.

"Цель не просто реклама России и ее культуры. RT пытается донести правдивую информацию о нашей стране и о том, что происходит в мире. Я рассчитываю, что RT India поможет не только показать Россию настоящему, но и сориентировать наши проблемы взаимодействия", — заявил Путин.



