Лиля Воробьева
Проходящая лечение от рака российская пропагандистка Маргарита Симоньян появилась на публике без собственных волос.
Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)
На кадрах, обнародованных российскими пропагандистскими ресурсами, видно, что Симоньян была в парике рыжеватого оттенка. 30 ноября пропагандистка пришла в студию Соловьева — это стало ее первым появлением перед камерами в течение длительного времени. В эфир она вышла именно в парике.
Впоследствии Симоньян лично опубликовала фото, где была уже в рыжем парике. Она призналась, что давно мечтала об этом цвете, но никогда не решалась.
Визит Симоньян в Индию был не случайным: в этой стране официально стартовал пропагандистский канал RT, руководительницей которого она много лет. Вместе с Путиным Симоньян назвала запуск RT India важным и символическим событием.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин и Симоньян запустили вещание индийского бюро Russia Today. Об этом сообщают российские пропагандисты.RT в разных странах закрывают не из-за злонамеренности, а из-за страха перед правдой — пожаловался Путин.