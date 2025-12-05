Проходящая лечение от рака российская пропагандистка Маргарита Симоньян появилась на публике без собственных волос.

Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)

На кадрах, обнародованных российскими пропагандистскими ресурсами, видно, что Симоньян была в парике рыжеватого оттенка. 30 ноября пропагандистка пришла в студию Соловьева — это стало ее первым появлением перед камерами в течение длительного времени. В эфир она вышла именно в парике.

Впоследствии Симоньян лично опубликовала фото, где была уже в рыжем парике. Она призналась, что давно мечтала об этом цвете, но никогда не решалась.

"Сегодня обнаружила седые волосы в парике. У меня самой никогда не было седых волос, поэтому я их не красила, хотя всегда хотела попробовать рыжий. Все ждала, пока начну седеть. В итоге, волосы нет ни седых, ни каких-либо, зато парик — с седыми волосами!" – пытается шутить она.

Визит Симоньян в Индию был не случайным: в этой стране официально стартовал пропагандистский канал RT, руководительницей которого она много лет. Вместе с Путиным Симоньян назвала запуск RT India важным и символическим событием.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин и Симоньян запустили вещание индийского бюро Russia Today. Об этом сообщают российские пропагандисты.

RT в разных странах закрывают не из-за злонамеренности, а из-за страха перед правдой — пожаловался Путин.

"Цель не просто реклама России и ее культуры. RT пытается донести правдивую информацию о нашей стране и о том, что происходит в мире. Я рассчитываю, что RT India поможет не только показать Россию настоящему, но и сориентировать наши проблемы взаимодействия", — заявил Путин.

