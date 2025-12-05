Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка проходить лікування від раку, з’явилася на публіці без власного волосся.

Маргарита Симоньян (фото з відкритих джерел)

На кадрах, оприлюднених російськими пропагандистськими ресурсами, видно, що Симоньян була у перуці рудуватого відтінку. 30 листопада пропагандистка прийшла до студії Соловйова — це стало її першою появою перед камерами за тривалий час. В ефір вона вийшла саме у перуці.

Згодом Симоньян особисто опублікувала фото, де була вже у рудій перуці. Вона зізналася, що давно мріяла про цей колір, але ніколи не наважувалася.

"Сьогодні виявила сиве волосся в перуці. У мене самої ніколи не було сивого волосся, тому я його не фарбувала, хоча завжди хотіла спробувати рудий. Все чекала, поки почну сивіти. У підсумку, волосся немає ні сивого, ні будь-якого, зате перука — з сивим волоссям!" — намагається жартувати вона.

Візит Симоньян до Індії був не випадковим: у цій країні офіційно стартував пропагандистський канал RT, керівницею якого вона є багато років. Разом із Путіним Симоньян назвала запуск RT India важливою та символічною подією.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Путін і Симоньян запустили мовлення індійського бюро Russia Today. Про це повідомляють російські пропагандисти.

RT в різних країнах закривають не через зловмисність, а через страх перед правдою — поскаржився Путін.

"Мета не просто реклама Росії та її культури. RT намагається донести правдиву інформацію про нашу країну і про те, що відбувається у світі. Я розраховую, що RT India допоможе не тільки показати Росію сьогодення, але й зорієнтувати щодо наших проблем взаємодії", — заявив Путін.

