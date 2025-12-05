logo_ukra

BTC/USD

89173

ETH/USD

3019.23

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Хвора на рак головна пропагандистка Кремля з'явилася без свого волосся на публіці
commentss НОВИНИ Всі новини

Хвора на рак головна пропагандистка Кремля з'явилася без свого волосся на публіці

Маргарита Симоньян зізналася відкрито, що одягнула перуку

5 грудня 2025, 23:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка проходить лікування від раку, з’явилася на публіці без власного волосся.

Хвора на рак головна пропагандистка Кремля з'явилася без свого волосся на публіці

Маргарита Симоньян (фото з відкритих джерел)

На кадрах, оприлюднених російськими пропагандистськими ресурсами, видно, що Симоньян була у перуці рудуватого відтінку. 30 листопада пропагандистка прийшла до студії Соловйова — це стало її першою появою перед камерами за тривалий час. В ефір вона вийшла саме у перуці.

Хвора на рак головна пропагандистка Кремля з'явилася без свого волосся на публіці - фото 2

Згодом Симоньян особисто опублікувала фото, де була вже у рудій перуці. Вона зізналася, що давно мріяла про цей колір, але ніколи не наважувалася.

"Сьогодні виявила сиве волосся в перуці. У мене самої ніколи не було сивого волосся, тому я його не фарбувала, хоча завжди хотіла спробувати рудий. Все чекала, поки почну сивіти. У підсумку, волосся немає ні сивого, ні будь-якого, зате перука — з сивим волоссям!" — намагається жартувати вона.

Візит Симоньян до Індії був не випадковим: у цій країні офіційно стартував пропагандистський канал RT, керівницею якого вона є багато років. Разом із Путіним Симоньян назвала запуск RT India важливою та символічною подією.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Путін і Симоньян запустили мовлення індійського бюро Russia Today. Про це повідомляють російські пропагандисти.

   RT в різних країнах закривають не через зловмисність, а через страх перед правдою — поскаржився Путін.

"Мета не просто реклама Росії та її культури. RT намагається донести правдиву інформацію про нашу країну і про те, що відбувається у світі. Я розраховую, що RT India допоможе не тільки показати Росію сьогодення, але й зорієнтувати щодо наших проблем взаємодії", — заявив Путін.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини