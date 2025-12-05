Рубрики
Лиля Воробьева
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка проходить лікування від раку, з’явилася на публіці без власного волосся.
Маргарита Симоньян (фото з відкритих джерел)
На кадрах, оприлюднених російськими пропагандистськими ресурсами, видно, що Симоньян була у перуці рудуватого відтінку. 30 листопада пропагандистка прийшла до студії Соловйова — це стало її першою появою перед камерами за тривалий час. В ефір вона вийшла саме у перуці.
Згодом Симоньян особисто опублікувала фото, де була вже у рудій перуці. Вона зізналася, що давно мріяла про цей колір, але ніколи не наважувалася.
Візит Симоньян до Індії був не випадковим: у цій країні офіційно стартував пропагандистський канал RT, керівницею якого вона є багато років. Разом із Путіним Симоньян назвала запуск RT India важливою та символічною подією.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Путін і Симоньян запустили мовлення індійського бюро Russia Today. Про це повідомляють російські пропагандисти.RT в різних країнах закривають не через зловмисність, а через страх перед правдою — поскаржився Путін.