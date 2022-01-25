"Большая Прогулка": появился трейлер новой комедии с Веркой Сердючкой (ВИДЕО)



















Зажигательная музыка, удачно сочетающиеся в новой комедии атмосферное видео, позволяют зрителю перенестись с зимы на несколько месяцев вперед, когда наступает сезон весенних семейных пикников. По замыслу сюжета "Большой Прогулки" в центре кино – противостояние семьи местного бизнесмена Наливайченко и семьи работников сферы культуры Драгомановых. О новой комедии пишет УНИАН.

Комедия выйдет в феврале (фото – прес-сслужба)

Эти две семьи покушаются на идеальную лужайку под шашлыки. В ход пойдут конфликты и поводы для новых споров, которые могут перессорить всех в радиусе на несколько километров. Что только не будут придумывать представители обычных украинских семей, чтобы завладеть лужайкой мечты?

По словам актера Юрия Ткача, сыгравшего роль Толи Наливайченко в новой работе, он мечтает, чтобы с 24 февраля залы кинотеатров были переполнены зрителями, пришедшими посмотреть "Большую прогулку". Кино получилось замечательное: точный, народный юмор, зажигающие песни и выходки семей Наливайченко и Драгомановых. Комедия вышла бомбезная – поэтому хочется прийти на съемочную площадку, но встретиться вместе за просмотром нового фильма, который выйдет на большие экраны.

Во время демонстрации новой комедии будет впервые звучать отрывок официального саундтрека от VERKA SERDUCHKA. Сама процедура презентации сингла, название которого – еще секрет, и видеоклипа назначена на середину февраля. При этом любимица народа, вместе со своим бэндом и в присутствии волшебной мамы, тоже появится во время показа – в звездных камео.

Итак, "Большая Прогулка" в залах кинотеатров будет с 24 февраля 2022 года!

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, сколько стоят корпоративы украинских звезд .





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!