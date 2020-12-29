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Больше не вместе: Полина Гагарина официально развелась с мужем

3-летняя дочь Мия будет жить с мамой, но бывший муж сможет видится с ней

сегодня, 19:51
Автор:

Любовь Блажко

Популярная российская исполнительница Полина Гагарина официально развелась с супругом, передает mk.ru. 

Больше не вместе: Полина Гагарина официально развелась с мужем

Полина Гагарина с мужем. Фото: tsn.ua

Ее муж Дмитрий Исхаков работает фотографом. Решение о разводе было принято в мировом суде района Печатники 28 декабря. Отмечается, что их маленькая дочь Мия остается жить с матерью. Но отец также будет иметь возможность постоянно видеться с 3-летней девочкой. 

Что касается имущества, то по предварительным данным, певица хотела оставить все совместное нажитое, а также машину, себе. 

Ранее, Дмитрий опубликовал на своей странице в социальных сетях пост, в котором призвал всех журналистов больше не мучать его вопросами о разводе. 

"Почти каждый день ко мне обращаются представители вашей достойной профессии с настоятельным предложением прокомментировать ситуацию вокруг моего развода с Полиной Гагариной. Иногда дело доходит до прямого преследования на улице (люди выскакивают из машин с камерами наперевес, караулят меня). Заявляю, что на этом этапе не готов дать развернутые комментарии или выступать в каком-то телешоу по этому поводу. Вы не за тем бегаете! Во всяком случае, пока", — признался Исхаков. 

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков состояли в официальном браке 6 лет. Первые слухи о том, что в их семейной жизни начались проблемы, появились в мае 2020. А где-то через месяц Дмитрий лично подтвердил, что они с Полиной разъехались и пока живут отдельно. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Полина Гагарина с дочерью нарядили новогоднюю ёлку. Певица поделилась со своими подписчиками в Instagram семейным снимком. Так, звезда показала, как выглядит новогодняя елка, которую она нарядила вместе с 2-летней дочерью Мией.
На видео Гагарина запечатлила елку, украшенную яркими фонарики, а также большими игрушками в серебристо-золотистых оттенках. В кадр также попала, Мия, которая кружится в платье возле елки и радостно воскликнула: "Ёлочка, гори".


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Источник: https://www.mk.ru/social/2020/12/28/muzh-rasskazal-o-razvode-s-polinoy-gagarinoy-podam-signal.html
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