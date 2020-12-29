Больше не вместе: Полина Гагарина официально развелась с мужем

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Любовь Блажко
Популярная российская исполнительница Полина Гагарина официально развелась с супругом, передает mk.ru.
Полина Гагарина с мужем. Фото: tsn.ua
Ее муж Дмитрий Исхаков работает фотографом. Решение о разводе было принято в мировом суде района Печатники 28 декабря. Отмечается, что их маленькая дочь Мия остается жить с матерью. Но отец также будет иметь возможность постоянно видеться с 3-летней девочкой.
Что касается имущества, то по предварительным данным, певица хотела оставить все совместное нажитое, а также машину, себе.
Ранее, Дмитрий опубликовал на своей странице в социальных сетях пост, в котором призвал всех журналистов больше не мучать его вопросами о разводе.
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков состояли в официальном браке 6 лет. Первые слухи о том, что в их семейной жизни начались проблемы, появились в мае 2020. А где-то через месяц Дмитрий лично подтвердил, что они с Полиной разъехались и пока живут отдельно.
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