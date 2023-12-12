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"Боялась умереть": дочь Нины Матвиенко впервые рассказала о причинах смерти ее матери

Тоня Матвиенко поделилась подробностями последних месяцев жизни великой украинской артистки

сегодня, 22:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Осенью все украинцы были поражены трагической новостью – умерла легенда украинской песни, народная артистка Нина Матвиенко . Ее смерть для многих стала ударом, однако больше всего была поражена семья артистки.

"Боялась умереть": дочь Нины Матвиенко впервые рассказала о причинах смерти ее матери

Тоня Матвиенко (фото из открытых источников)

Дочь Нины Митрофановны, заслуженная артистка Тоня Матвиенко, молчала о состоянии мамы два месяца. Только недавно, давая интервью для Viva , она сказала, что произошло с душой украинской песни.


В частности, Антонина призналась, что и Нина Митрофановна, и ее близкие, узнали о недуге случайно — в августе у артистки заболело в животе, она пошла к врачу и узнала страшную новость.

"Для всех было шоком. Как это – человек, который всю жизнь был энергичным, спортивным, не пил, не курил, до конца жизни бегал по лестнице – и такое могло произойти. Врач сказал, что у Нины Митрофановны уже почти 4 года была болезнь. Для нее это был тоже шок. Она боялась умереть от этой болезни", – рассказала дочь певицы.

Через два месяца Нины Матвиенко не стало. Свое последнее время она провела в больнице, где очень тосковала по дому. Тоня сообщила детали — гроб певицы перед похоронами сначала привезли домой, чтобы покойная могла "попрощаться" с родными стенами.

Еще дочь знаменитости напомнит о важности регулярных чекапов организма, потому что на ранней стадии при нынешнем уровне медицины с недугом можно бороться.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что обращение покойной Нины Матвиенко к дочери растрогало Сеть . После того как умерла народная артистка Украины Нина Матвиенко, в социальных сетях распространяют видеоролик, где артистка записала обращение к своей дочери Антонине. Хотя впервые этот видеоролик появился еще в прошлом году, сейчас когда певица ушла из жизни, он вызывает еще больше волнений.



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Источник: https://viva.ua/stars/17474-tonya-matviyenko-ya-vchusya-zhiti-zanovo-bez-mami-intervyu-viva
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