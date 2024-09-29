Брак певицы с Украины и российского стриптизера трещит по швам

Российский продюсер Сергей Дворцов сообщил, что известные артисты Наташа Королева и Сергей Глушко (известный как Тарзан), поддерживающие войну России против Украины, находятся на грани развода. Об этом пишут российские СМИ, отмечая, что продюсер предполагает их разрыв до конца 2024 года.

Брак Королевой и Тарзана трещит (фото из открытых источников)

"На грани развода у нас сейчас многие. Ближе всех — Наташа Королева и Тарзан...", — заявил Дворцов.

Ранее в отношениях пары уже были конфликты из-за супружеских измен Глушко, ранее работавшего стриптизером. Пока он увлекся живописью и часто рисует обнаженных женщин, которые ему позируют. Это уже вызвало подозрения среди поклонников, которые предполагают, что Глушко может снова предать Королевой.

Наташа Королева и Сергей Глушко известны своей публичной поддержкой политики Кремля и российскому вторжению в Украину.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица после развода рассказала правду о своем "идеальном браке" . Российская певица Алсу, избегающая комментариев по поводу войны в Украине, публично продолжает конфликтовать со своим бывшим мужем Яном Абрамовым. Несмотря на молчание о политических событиях, Алсу активно делится личными размышлениями об отношениях с экс-супругом в соцсетях.

В одном из своих постов певица назвала Абрамова нарциссом и рассказала о трудностях, возникающих в отношениях с таким человеком. Алсу отметила, что нарциссические личности склонны распространять ложь или украшать информацию о своих бывших партнерах, чтобы разрушить их репутацию, когда теряют над ними контроль. По ее словам, даже после развода нарциссы часто продолжают манипулировать бывшими партнерами.

