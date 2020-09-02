Брэдли Купер рассказал о том, как прошла его самоизоляция

О днях, проведенных дома, актер рассказывает в своем интервью для журнала Interview. Об этом пишет издание harpersbazaar.

Уже прошел приблизительно год с того момента, как Брэдли Купер развелся с Ириной Шейк. 5-ний брак не смогло спасти даже появление общего ребенка. Но экс-супруги мирно договорились о совместной опеке над дочерью, не прибегая к суду.

Брэдли Купер. Фото: film.

И пока Ирина продолжала свой рабочий ритм, Купер в это время присматривал за их дочерью Леей.

Брэдли редко говорит о том, что касается личного, но в этот раз он решил сделать исключение. В интервью он рассказал, что на самоизоляции жил в маленьком таунхаусе с дочкой, мамой и двумя собаками. К счастью, в доме оказался уютный задний дворик, делится актер. А сам он чувствовал себя работником детского сада, в котором только один ребенок. Также Купер говорил о том, что на карантине учил маленькую дочь плавать в ванной.

Стоит вспомнить, что актер является лауреатом премий BAFTA и "Грэмми", а также номинантом на "Оскар", "Золотой глобус" и "Тони".





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