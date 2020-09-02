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Образ дня: Ирину Шейк заметили в платье от украинского бренда

Ирина Шейк выбрала платье с татуировкой дракона

сегодня, 14:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Известную модель и актрису Ирину Шейк, которая снялась для модного журнала Vogue без макияжа, заметили на прогулке с дочерью и бойфрендом. На знаменитости было легкое платье от украинского бренда TTSWTRS, передает издание Elle.

Звезда прогулялась по улицам Нью-Йорка в шелковом платье нюдового цвета, на котором изображена татуировка дракона, а свой образ дополнила черными босоножками на плоской подошве и маленькой сумочкой. На сайте бренда стоимость такого платья составляет 420 долларов (около 12 тысяч гривен).

Образ дня: Ирину Шейк заметили в платье от украинского бренда

Ирина Шейк | Ian Gavan, Getty Images

К слову, в нарядах от украинского дизайнера Анны Осмехиной, которая основала бренд TTSWTRS в 2013 году, выходило в свет много мировых знаменитостей: Кортни Кардашьян, Ники Минаж, Винни Харлоу и другие. 

Напомним, что Кэти Перри для участия в музыкальном фестивале Tomorrowland-2020 выбрала ярко-оранжевое мини-платье от украинского бренда T-dress.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская звезда Ники Минаж, которая любит эпатажные наряды, позировала в смелом комплекте бренда TTSWTRS.


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