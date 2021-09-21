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Британский музыкант выпал из вертолета: что известно о его состоянии (ФОТО)

После падения остались синяки и пластырь на носу

21 сентября 2021, 23:00
Автор:

Лиля Воробьева

Известный британский музыкант и бывший вокалист группы Oasis Лиам Галлахер вылетел из кабины вертолета. К счастью, ему удалось выжить. Инцидент произошел 17 сентября. Об этом сам Лиам написал Twitter-аккаунте.

Британский музыкант выпал из вертолета: что известно о его состоянии (ФОТО)

Лиам Галлахер (фото из открытых источников)

Его группа Oasis попала в книгу рекордов Гиннесса как самая успешная в Великобритании с 1995 по 2005 годы.

Музыкант в социальной сети опубликовал свою фотографию, где видно синяки и царапины, которые он получил при падении. Он признался поклонникам, что несчастный случай произошел ночью. Больше он не сказал никаких подробностей.

В комментариях под заметкой кто-то из его фанатов написал, что он, вероятно, упал с маленькой высоты, ведь несильно пострадал. Но оскорбленный музыкант ответил, что упал с высоты 100 тысяч футов и назвал мужину болваном.

Британский музыкант выпал из вертолета: что известно о его состоянии (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Сеть выложили момент падения вертолета с Коби Брайантом и его дочерью на борту. Правоохранители озвучили предварительную причину аварии вертолета Sikorsky S-76, в результате которой погиб легенда баскетбольной команды "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант, его 13-летняя дочь и еще семь человек. Вертолет Брайанта облетел район над зоопарком Лос-Анджелеса шесть раз на очень низкой высоте. Уже известно, что пилот связался с диспетчером около 9:30, после чего воздушное судно 15 минут кружили в районе аэропорта города Бербанк. Но после этого вертолет полетел на север, а затем — на юг. Туман стал еще сильнее, и Sikorsky S-76 поднялся на высоту до 6000 метров. Через несколько минут воздушное судно врезалось в гору и разбилось. Погибли все, кто находился на борту.



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Источник: https://twitter.com/liamgallagher/status/1439231622264524802
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