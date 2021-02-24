Бритни Спирс показала красавчика-бойфренда

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Ольга Чародий
Поп-звезда Бритни Спирс опубликовала в социальной сети видео,
на котором ее парень нес ее на руках, продемонстрировав отличную физическую
форму.
Бритни Спирс с молодым бойфрендом, фото из открытых источников
Бритни Спирс снова говорит о непростых отношениях с отцом. Фанаты развернули в сети флешмоб #FreeBritney, цель которой - освободить певицу от чрезмерного влияния отца. Наблюдательные поклонники уверены, что звезда просит их о помощи, посылая тайные знаки. Отец певицы, Джейми Спирс, юридически остается опекуном дочери по финансовым вопросам, однако певица намерена отстоять свое право на материальную независимость.
При этом Спирс показывает, что, если отношения с отцом зашли в тупик, то отношения с бойфрендом развиваются отлично. В опубликованном звездой ролике Сэм Асгари несет Спирс на спине во время их горной прогулки.
Напомним, украинский музыкант Сергей Бабкин, у которого диагностировали редкое заболевание, не смог сдержать эмоций по прилету в Вену. Артист уехал в Австрию, чтобы сделать операцию на глазах. Как написал сам артист в социальных сетях, он страдает от офтальмологического заболевания, которое может лишить его зрения. Сергей Бабкин был вынужден уехать за границу, чтобы пройти лечение. С этой целью он находится в Австрии, в известной специализированной больнице Ландштрассе. Артист также сообщил поклонникам, что он сдал тест на коронавирус. На ближайшее время запланировано полное обследование, и, если его результаты окажутся благоприятными, оперативное вмешательство пройдет 5 февраля.
Жена популярного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана рассказала, как сейчас себя чувствует артист. Ранее у него диагностировали редкое заболевание глаз, поэтому спасать его нужно как можно быстрее.
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