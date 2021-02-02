Артист Бабкин обратился к украинцам накануне сложной операции

Украинский музыкант Сергей Бабкин, у которого диагностировали редкое заболевание, не смог сдержать эмоций по прилету в Вену. Артист уехал в Австрию, чтобы сделать операцию на глазах. Как написал сам артист в социальных сетях, он страдает от офтальмологического заболевания, которое может лишить его зрения. Сергей Бабкин был вынужден уехать за границу, чтобы пройти лечение. С этой целью он находится в Австрии, в известной специализированной больнице Ландштрассе.

Сергей Бабкин (фото из открытых источников)

Артист также сообщил поклонникам, что он сдал тест на коронавирус. На ближайшее время запланировано полное обследование, и, если его результаты окажутся благоприятными, оперативное вмешательство пройдет 5 февраля.

"Спасибо вам за поддержку, добрые слова, мысли! Я — счастливчик! У меня есть вы!" — написал Сергей Бабкин на личной странице в социальной сети.

Фанаты тут же ответили ему словами поддержки и пожеланием скорейшего выздоровления.

"Серёжа, скорейшего выздоровления!", "всё будет хорошо", "Пусть все пройдёт хорошо и легко", — пишут пользователи сети.

Напомним, жена популярного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана рассказала, как сейчас себя чувствует артист. Ранее у него диагностировали редкое заболевание глаз, поэтому спасать его нужно как можно быстрее.

На своей странице в Instagram Снежана опубликовала ролик, в котором подробно рассказала о состоянии своего супруга. Женщина подчеркнула, что они с нетерпением ждут 1 февраля, чтобы скорее начать лечение. Известно, что лечение будет проходить в австрийской больнице, где врачи сделают все, чтобы остановить этот страшный процесс.

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