"Будь там счастлив": Владимир Дантес признался, какие у него были отношения с отцом

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Любовь Блажко
Артист не в одном своем интервью рассказывал, что в детстве был настоящим хулиганом: делал вещи, за которые ему потом было очень стыдно. Но он совершал это не только лишь ради забавы, а чтобы привлечь внимание своего папы, передает издание lux.
Владимир Дантес. Фото: viva.ua
Владимир поделился, что отец большую часть времени пропадал на работе, поэтому маленькому Вове не хватало общения с ним. Он вспомнил, как папа подарил ему часы на 16-летие – это было что-то вроде билета во взрослую жизнь. Также певец рассказал, что глава семейства был довольно закрытым человеком, но когда он раскрепощался, то уже не стеснялся абсолютно никого.
Несмотря на то, что папа всю жизнь занимался спортом и был здоровым и сильным, в возрасте 50-ти лет его не стало. Сам певец признался, что уже на протяжении многих лет отшучивается на эту тему, а на самом деле ему очень недостает разговоров с отцом. Он добавил, что последние годы его жизни они начали понимать друг друга по-настоящему, поэтому артисту до сих пор тяжело говорить об этом.
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