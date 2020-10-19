"Будь там счастлив": Владимир Дантес признался, какие у него были отношения с отцом

Артист не в одном своем интервью рассказывал, что в детстве был настоящим хулиганом: делал вещи, за которые ему потом было очень стыдно. Но он совершал это не только лишь ради забавы, а чтобы привлечь внимание своего папы, передает издание lux.

Владимир Дантес. Фото: viva.ua

Владимир поделился, что отец большую часть времени пропадал на работе, поэтому маленькому Вове не хватало общения с ним. Он вспомнил, как папа подарил ему часы на 16-летие – это было что-то вроде билета во взрослую жизнь. Также певец рассказал, что глава семейства был довольно закрытым человеком, но когда он раскрепощался, то уже не стеснялся абсолютно никого.

"Я знал, что в юности папа был бунтарем, обожал рок-н-ролл и ходил в клешах. Поэтому в самых близких компаниях все животы надрывали от его шуток, он танцевал и не стеснялся никого, играл в футбол против коровы (это реальная история) и проигрывал. Короче, тот ещё персонелла", — говорит Дантес.

Несмотря на то, что папа всю жизнь занимался спортом и был здоровым и сильным, в возрасте 50-ти лет его не стало. Сам певец признался, что уже на протяжении многих лет отшучивается на эту тему, а на самом деле ему очень недостает разговоров с отцом. Он добавил, что последние годы его жизни они начали понимать друг друга по-настоящему, поэтому артисту до сих пор тяжело говорить об этом.

"Мне, эгоисту, мало было нашего общения. Мы же только начали быть корешами. Будь мне другом. Будь там счастлив", — добавил он.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Владимир Дантес откровенно рассказал о своих изменах.

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