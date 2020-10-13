Владимир Дантес откровенно рассказал о своих изменах

32-летний популярный исполнитель и ведущий Владимир Дантес признался, что изменял своим девушкам в предыдущих отношениях. Такое заявление он сделал в программе "Ж F*CKTOR" на YouTube-канале.

Владимир Дантес

Артист рассказал, что потерял девственность в 20 лет и через некоторое время стал очень популярным (в 2008 году он вместе с Вадимом Олейником выиграл "Фабрику звезд-2" и начал петь в группе "ДиО.фильмы", — прим. авт.). Эта популярность "сорвала ему башню", поэтому он стал несерьезно относиться к отношениям. Он часто изменял девушкам, с которым начинал встречаться.

Дантес признался, что в тот момент ему не было стыдно за свои поступки. Певцу было все равно на то, что он говорил девушке одно, а делал — другое.

Исполнитель рассказал, что на данном этапе жизни, когда он повзрослел и связал себя узами брака с Надеждой Дорофеевой, он переосмыслил свое поведение и перестал ходить "на лево".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Владимир Дантес откровенно рассказал, готов ли он с певицей Надей Дорофеевой завести детей.

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