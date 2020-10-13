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«Будто шел по моим следам»: известная певица рассказала о маньяке

Певице пришлось обратиться к психологу

сегодня, 14:10
Автор:

Светлана Шкурупий

35-летняя украинская певица Анна Добрыднева заявила, что уже несколько лет страдает от преследований маньяка, передает издание Lemonade.

«Будто шел по моим следам»: известная певица рассказала о маньяке

Анна Добрыднева

Знаменитость призналась, что сначала не обращала внимания на неадекватные сообщения, которые ей присылал этот человек, потом начала их блокировать. Со временем она начала ощущать страх и тревогу, потому что мужчина начал ее преследовать.

"Когда я ставила геолокацию, он тут же присылал свое местоположение поблизости. Будто шел по моим следам. И у меня было ощущение, что он постоянно находится рядом", — рассказала артистка.

Анна призналась, что не знает, как выглядит ее преследователь, поэтому начала бояться уже каждого прохожего и поняла, что превращается в параноика. Чтобы справиться со своим страхом и тревогой звезда наняла личную охрану и обратилась за помощью к психологу. 

Эксперт объяснил, что преследователем звезды мог оказаться сталкер — одержимый фанат, который способен совершить реальное преступление. Поэтому, такие ситуации нельзя игнорировать и пускать на самотек.

Певица рассказала, что сейчас сообщения от маньяка прекратились и она сделала все возможное, чтобы обезопасить свое физическое и психологическое здоровье.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что певицу Славу из "НеАнгелов" преследовал маньяк.


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