«Будто шел по моим следам»: известная певица рассказала о маньяке

35-летняя украинская певица Анна Добрыднева заявила, что уже несколько лет страдает от преследований маньяка, передает издание Lemonade.

Анна Добрыднева

Знаменитость призналась, что сначала не обращала внимания на неадекватные сообщения, которые ей присылал этот человек, потом начала их блокировать. Со временем она начала ощущать страх и тревогу, потому что мужчина начал ее преследовать.

"Когда я ставила геолокацию, он тут же присылал свое местоположение поблизости. Будто шел по моим следам. И у меня было ощущение, что он постоянно находится рядом", — рассказала артистка.

Анна призналась, что не знает, как выглядит ее преследователь, поэтому начала бояться уже каждого прохожего и поняла, что превращается в параноика. Чтобы справиться со своим страхом и тревогой звезда наняла личную охрану и обратилась за помощью к психологу.

Эксперт объяснил, что преследователем звезды мог оказаться сталкер — одержимый фанат, который способен совершить реальное преступление. Поэтому, такие ситуации нельзя игнорировать и пускать на самотек.

Певица рассказала, что сейчас сообщения от маньяка прекратились и она сделала все возможное, чтобы обезопасить свое физическое и психологическое здоровье.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что певицу Славу из "НеАнгелов" преследовал маньяк.

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