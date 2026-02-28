Будущая королева за штурвалом истребителя: Виктория готовится руководить не только Швецией

Будущая королева Швеции выходит за пределы традиционной роли монарха. 48-летняя кронпринцесса Виктория завершила специальную офицерскую подготовку в сфере Воздушных сил и уже в этом году продолжит обучение в рядах шведской армии. Об этом 28 февраля сообщило посольство Королевства Швеция в Киеве.

Кронпринцесса Швеции прошла офицерскую подготовку в Воздушных силах и продолжит службу в армии

После завершения программы в Шведском университете обороны наследница престола прошла углубленный модуль, сосредоточенный именно на военно-воздушной составляющей. Опубликованные фото демонстрируют кронпринцессу в летной форме и даже в кабине боевого самолета. Это не символический жест, а часть системной подготовки к роли верховного представителя государства .

В посольстве подчеркнули, что программа является элементом более широкой стратегии – углубление понимания оборонной системы страны. Швеция в последние годы существенно трансформирует сектор безопасности, а вопрос обороны приобрел новое значение в европейском контексте. В этих условиях подготовка будущего главы государства имеет не только церемониальное, но и стратегическое измерение.

"Кронпринцесса поднимает лидерство на новый уровень — в буквальном смысле", — отметили дипломаты, подчеркивая ее вовлечение в военное образование.

Когда Виктория унаследует престол от своего отца, Карл XVI Густав , она станет четвертой женщиной-монархом в истории Королевства Швеция и первой с 1720 года. Фактически речь идет об историческом переходе, объединяющем традицию и современную оборонную реальность Европы .

Виктория последовательно выстраивает образ монарха нового поколения – с глубоким пониманием государственных институций, безопасности и международных вызовов. Ее военная подготовка демонстрирует, что будущая королева стремится не к формальной, а к содержательной роли.

Швеция исторически следует модели конституционной монархии, где король или королева не осуществляют прямого политического управления. В то же время, символическое лидерство, представительство государства и поддержка национального единства имеют стратегическое значение. В этом контексте военное образование наследницы престола выглядит как сигнал – монархия адаптируется к новой эпохе безопасности.

