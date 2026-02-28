Майбутня королева за штурвалом винищувача: Вікторія готується керувати не лише Швецією

Майбутня королева Швеції виходить за межі традиційної ролі монарха. 48-річна кронпринцеса Вікторія завершила спеціальну офіцерську підготовку у сфері Повітряних сил та вже цього року продовжить навчання у лавах шведської армії. Про це 28 лютого повідомило посольство Королівства Швеція у Києві.

Кронпринцеса Швеції пройшла офіцерську підготовку у Повітряних силах та продовжить службу в армії

Після завершення програми у Шведському університеті оборони спадкоємиця престолу пройшла поглиблений модуль, зосереджений саме на військово-повітряній складовій. Опубліковані світлини демонструють кронпринцесу у льотній формі та навіть у кабіні бойового літака. Це не символічний жест, а частина системної підготовки до ролі верховного представника держави.

У посольстві наголосили, що програма є елементом ширшої стратегії – поглиблення розуміння оборонної системи країни. Швеція останніми роками суттєво трансформує сектор безпеки, а питання оборони набуло нового значення в європейському контексті. У цих умовах підготовка майбутнього глави держави має не лише церемоніальний, а й стратегічний вимір.

“Кронпринцеса піднімає лідерство на новий рівень – у буквальному сенсі”, – зазначили дипломати, підкреслюючи її залученість до військової освіти.

Коли Вікторія успадкує престол від свого батька, Карл XVI Густав, вона стане четвертою жінкою-монархом в історії Королівства Швеція і першою з 1720 року. Фактично йдеться про історичний перехід, який поєднає традицію та сучасну оборонну реальність Європи.

Вікторія послідовно вибудовує образ монарха нового покоління – із глибоким розумінням державних інституцій, безпеки та міжнародних викликів. Її військова підготовка демонструє, що майбутня королева прагне не формальної, а змістовної ролі.

Швеція історично дотримується моделі конституційної монархії, де король або королева не здійснюють прямого політичного управління. Водночас символічне лідерство, представництво держави та підтримка національної єдності мають стратегічне значення. У цьому контексті військова освіта спадкоємиці престолу виглядає як сигнал – монархія адаптується до нової безпекової епохи.

