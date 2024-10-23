Был кумиром миллионов: умер актер из "Спасателей Малибу"

Звезда популярного американского сериала "Спасатели Малибу" Майкл Ньюман ушел из жизни после многолетней борьбы с болезнью Паркинсона, которую ему диагностировали в 2006 году. Как сообщает издание PEOPLE , актер скончался в возрасте 67 лет.

Майкл Ньюман (фото из открытых источников)

Близкий друг Ньюмана, Мэтт Фелкер, работавший над документальным сериалом Hulu "После спасателей Малибу: Момент на солнце", сообщил, что актер умер от осложнений на сердце вечером 20 октября, находясь в кругу своей семьи и друзей.

"Я видел Майка в последний раз, когда он был в сознании, и он посмотрел на меня и сказал: 'Ты как раз вовремя', — поделился Фелкер воспоминаниями.

Майкл Ньюман приобрел известность в 90-х годах, играя главного спасателя Майка "Новичка" Ньюмана в сериале "Спасатели Малибу". Он был единственным участником актерского состава, кто действительно работал спасателем. Ньюман появился в 150 эпизодах шоу, которое длилось с 1989 по 2001 год, и по количеству появлений уступал только Дэвиду Гассельгоффу.

Помимо актерской карьеры, Ньюман также работал пожарным и совмещал съемки с работой в пожарной части. После завершения сериала он продолжал службу, пока не вышел на пенсию спустя 25 лет работы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у болезни умер голливудский режиссер, который поддерживал Украину и снял фильм о войне. 17 октября стало известно о смерти американского режиссера и продюсера Аарона Кауфмана. Он ушел из жизни в Лас-Вегасе в возрасте 51 года. Причиной смерти стал сердечный приступ. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на продюсера Чеда Верди, долгие годы сотрудничавшего с Кауфманом.