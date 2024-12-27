Был звездой: случайно погиб популярный 16-летний актер

Молодой актер Гадсон Мик, известный по роли в культовом фильме "Малыш на драйве" и несколькими появлениями в популярных сериалах, трагически скончался в возрасте 16 лет. Как сообщает The Hollywood Reporter , инцидент произошел 19 декабря в городе Веста-Гиллз, штат Алабама.

Гадсон Мик (фото из открытых источников)

Гадсон упал с движущегося автомобиля и получил травмы, несовместимые с жизнью. По словам главного заместителя коронера, подросток получил удар тупым предметом после падения на дорогу. Его срочно доставили в местную больницу, но он умер несколько дней спустя, 23 декабря.

Карьера Гадсона началась со второстепенных ролей в телевизионных шоу и короткометражных фильмах, но подлинное признание он получил после работы в фильме "Малыш на драйве". Эта картина стала кассовым хитом и открыла перед юным актером новые перспективы. Мик также появлялся в сериалах "Макгайвер", "Наследие" и "Найден".

Гадсона помнят как талантливого и энергичного молодого актера. У него остались родители, Дерек и Лани Мик, а также старший брат Такер. Семья и друзья выражают скорбь по его потере.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что из ирка One Direction погиб в 31 год . Лиам Пейн, бывший участник популярной группы One Direction, трагически погиб в возрасте 31 года после падения с балкона третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. Полиция подозревает, что инцидент мог произойти из-за того, что певец был под влиянием наркотиков или алкоголя.

Трагедия произошла в аргентинской столице, где Лиам остановился в отеле Casa Sur Palermo. Вскоре туда приехала полиция после сообщений об агрессивном поведении человека, который мог быть под действием психоактивных веществ. Источники сообщают, что Лиам вел себя непредсказуемо в гостинице, а спустя некоторое время произошло фатальное падение с балкона. Правоохранители проводят расследование, и сейчас основной версией есть возможность того, что певец сам прыгнул.

