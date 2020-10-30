Бывшая участница группы SEREBRO Ольга Серябкина тайно вышла замуж

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Кириєнко Анна
Ольга Серябкина — давно замужем. Шокирующую информацию о свадьбе фанаты узнали из сторис в инстаграме певицы, где она ссылалась на издание Vogue, которому впервые и рассказала свою тайну.
Фото: Vogue
Избранником Ольги стал 32-летний Георгий Начкебия. Ранее мужчина был ее концертным директором.
Свадьба прошла в кругу близких людей. К тому же, накануне церемонии девушка удалила все фотографии и упоминания о Георгии, чтобы не создавать лишней огласки.
Брак узаконили в маленьком городке в Альпах возле Вены. Как рассказала сама невеста, это место было выбрано не просто так. Австрия, не только красивая страна, но и вторая родина уже законного мужа Ольги.
На церемонию брака певица выбрала несколько свадебных платьев от российских мастеров Ulyana Sergeenko, WOS и Rasario. В этих нарядах она и попозировала для модного журнала Vogue.
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