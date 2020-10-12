Самая дорогая свадьба в 2020: женился единственный сын известной телеведущей

Язык
BTC/USD
11483.58
ETH/USD
383.88
LTC/USD
50.76
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.50
RUB/UAH
0.37
Любовь Блажко
Совсем недавно стало известно, что Оксана Марченко погуляла на свадьбе своего первенца. Она женила своего 23-летнего сына Богдана, его избранницей стала девушка по имени Катя. Об этом пишет издание lux.
Оксана Марченко. Фото: segodnya
Сын Богдан появился в браке Оксаны Марченко с бизнесменом Юрием Коржем. Поэтому вовсе неудивительно, что праздновали свадьбу в одном из самых дорогих ресторанов под Киевом. Развлекали гостей самые яркие представители украинской сцены – Олег Винник, Верка Сердючка, Макс Барских, Светлана Лобода и группа "Время и Стекло".
Невеста Екатерина на своей странице опубликовала несколько видео с дня свадьбы. Можно увидеть, как Оксана Марченко танцует под хиты Верки Сердючки, а молодые зажигают под песни Винника. А завершилось это яркое событие пышным салютом, который гости засняли на видео.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости