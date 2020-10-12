Самая дорогая свадьба в 2020: женился единственный сын известной телеведущей

Совсем недавно стало известно, что Оксана Марченко погуляла на свадьбе своего первенца. Она женила своего 23-летнего сына Богдана, его избранницей стала девушка по имени Катя. Об этом пишет издание lux.

Оксана Марченко. Фото: segodnya

Сын Богдан появился в браке Оксаны Марченко с бизнесменом Юрием Коржем. Поэтому вовсе неудивительно, что праздновали свадьбу в одном из самых дорогих ресторанов под Киевом. Развлекали гостей самые яркие представители украинской сцены – Олег Винник, Верка Сердючка, Макс Барских, Светлана Лобода и группа "Время и Стекло".

Невеста Екатерина на своей странице опубликовала несколько видео с дня свадьбы. Можно увидеть, как Оксана Марченко танцует под хиты Верки Сердючки, а молодые зажигают под песни Винника. А завершилось это яркое событие пышным салютом, который гости засняли на видео.



Как сообщалось, Оксана Марченко: "Лучшее лекарство для тела — бег, а для души — обращение к Богу". Известная телеведущая почти ежедневно тренируется, не имеет предубеждений по поводу пластических операций по медицинским показаниям и придерживается в своей жизни главного правила "Никогда не сдаваться! Я все смогу".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!