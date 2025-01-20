Бывший друг Пугачевой и поэт – пропагандист попал под санкции

19 января 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №38/2025, который стал результатом решений СНБО по применению и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер. В списке лиц, против которых были введены санкции, оказался поэт и бывший Народный артист Украины Илья Резник.

Илья Резник и Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Илья Резник приобрел большую популярность благодаря сотрудничеству с Аллой Пугачевой, для которой написал хиты, среди которых "Без меня", "Дела времени", "Старинные часы", "Три счастливых дня" и другие. Однако с началом полномасштабного вторжения России в Украину Резник активно поддержал агрессивную политику Кремля, публично одобряя войну и пропагандируя идеи оккупационных властей через свои песни.

Из-за своей прооккупационной позиции Резник попал под санкции Украины. Согласно указу, ему было наложено 22 ограничения сроком на минимум 10 лет. Эти санкции включают в себя лишение государственных наград и званий, блокирование экономических и финансовых активов, остановку действия лицензий и другие ограничения, направленные на ослабление влияния этого артиста в Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что поэт, бывший лучшим другом Пугачевой, заявил, что в его жизни теперь нет Примадонны. Известный поэт из России Илья Резник, написавший для Пугачевой 71 песню и считавшийся одним из лучших ее друзей, рассказал о совместной творческой деятельности со звездной певицей. В день своего юбилея художник раздавал интервью российским СМИ и сообщил, что сейчас в его жизненных буднях нет Аллы Пугачевой.

Как рассказал Резник, теперь ему гораздо сложнее жить. Поэт теперь не получает авторских отчислений от звездных исполнителей Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Валерия Леонтьева и других певцов, не выступающих в России после 24 февраля 2022 года. Однако он все равно говорит, что в России не заметили "потери" Примадонны.

