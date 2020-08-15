Бывший защитник «Динамо» рассказал, сколько футболисты тратят в месяц

Язык
BTC/USD
11852.93
ETH/USD
435.07
LTC/USD
59.76
USD/UAH
27.60
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.38
Татьяна Веремеева
Бывший защитник ФК "Динамо" Горан Попов рассказал, что футболисты могут
тратить от 30 до 50 тысяч долларов в месяц. Такие цифры он назвал в интервью Sport
Arena TV.
Футболист рассказал, как праздновал день рождения с коллегой, нынешним
наставником сборной Украины Андреем Шевченко. По его словам, однажды Шевченко пригласил
Попова отмечать свой день рождения. День рождения у Шевченко 27 сентября, но
празднование перенесли на 2 октября – на День рождения Горана Попова. В итоге
футболисты договорились вместе отмечать.
После гулянки в компании других футболистов, Шевченко и Попов получили
общий счет.
"Шевченко предложил мне вместе оплатить счет за праздник. Мы тренируемся,
бежим по кругу. Шева подбегает: "Горан, я разговаривал с хозяином
Интерконтиненталя, у нас большой счет. Давай, оплатим его так: ты – 30%, я –
70%". Не помню, какую сумму он назвал, 50 тысяч или 80 тысяч долларов. Говорю,
нет, мы отмечали два дня рождения, давай, разделим счет на равные части. Шева
ответил: "Ты хороший человек, я все сделаю. Не надо ничего оплачивать", –
рассказал Попов.
По словам футболиста, это была проверка от коллеги.
Горан Попов рассказал, что некоторые из футболистов "Динамо" могли
прогулять за вечер до семи тысяч долларов, а месячные расходы составляли 30-50
тысяч долларов.
Ранее "Комментарии" писали, что эпатажная певица MARUV (настоящее имя -
Анна Корсун) призналась о том, что муж воплотит в жизнь ее мечту – дорогостоящую
пышную свадьбу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости