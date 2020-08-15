Бывший защитник «Динамо» рассказал, сколько футболисты тратят в месяц

Бывший защитник ФК "Динамо" Горан Попов рассказал, что футболисты могут тратить от 30 до 50 тысяч долларов в месяц. Такие цифры он назвал в интервью Sport Arena TV.



Футболист рассказал, как праздновал день рождения с коллегой, нынешним наставником сборной Украины Андреем Шевченко. По его словам, однажды Шевченко пригласил Попова отмечать свой день рождения. День рождения у Шевченко 27 сентября, но празднование перенесли на 2 октября – на День рождения Горана Попова. В итоге футболисты договорились вместе отмечать.

После гулянки в компании других футболистов, Шевченко и Попов получили общий счет.

"Шевченко предложил мне вместе оплатить счет за праздник. Мы тренируемся, бежим по кругу. Шева подбегает: "Горан, я разговаривал с хозяином Интерконтиненталя, у нас большой счет. Давай, оплатим его так: ты – 30%, я – 70%". Не помню, какую сумму он назвал, 50 тысяч или 80 тысяч долларов. Говорю, нет, мы отмечали два дня рождения, давай, разделим счет на равные части. Шева ответил: "Ты хороший человек, я все сделаю. Не надо ничего оплачивать", – рассказал Попов.

По словам футболиста, это была проверка от коллеги.

Горан Попов рассказал, что некоторые из футболистов "Динамо" могли прогулять за вечер до семи тысяч долларов, а месячные расходы составляли 30-50 тысяч долларов.

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