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Главная Новости Звезды персона Солист Little Big разводится с женой: известна причина
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Солист Little Big разводится с женой: известна причина

Исполнитель остался с женой в очень хороших отношениях

сегодня, 17:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Фронтмен российской группы Little Big, которая должна была представить страну на "Евровидении-2020", сообщил поклонникам, что разводится со своей супругой Ириной. И это решение обоюдное. Солист и его жена рассказали фанатам об этом с помощью видеообращения, опубликованного на YouTube-канале Ирины.

Илья Прусикин и его Ирина Смелая решили напрямую поговорить с поклонниками и рассказать, почему приняли такое решение. Знаменитости подчеркнули, что такой шаг не был спонтанным, к решению о разводе они шли больше полугода. И основной причиной разрыва стало расстояние, потому что солист Little Big очень часто уезжает на гастроли и много времени посвящает группе, в то время, как Ирина ждет его дома. Такой расклад вещей не устраивал супругов, поэтому они решили искать свое личное счастье отдельно друг от друга.

Солист Little Big разводится с женой: известна причина

Илья Прусикин и Ирина Смелая

Знаменитости подчеркнули, что не будут оставаться вместе только ради ребенка, потому что в конечном итоге, они будут несчастливы, а с ними будет страдать и их сын Добрыня. Лучше остаться в хороших отношениях и всегда поддерживать друг друга, чем и дальше копить обиды и претензии.

Напомним, что Илья Прусикин и его Ирина Смелая поженились в 2016 году, а через год у них родился сын.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что рэпер Dr. Dre разводится с женой.


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